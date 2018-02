Riquelme no está feliz: deberá pagar medio millón de euros al fisco español

Impuestos

06-02-2018 La Audiencia Nacional condenó al talentoso exfutbolista argentino a pagar 573.540 euros que evadió al fisco por cobrar derechos de imagen offshore

está siendo investigado por Hacienda española ya que se estudia unadurante su etapa en el Villarreal, según informó El Confidencial. La Audiencia Nacional condenó al talentoso exfutbolista argentino a pagaral fisco por cobrar derechos de imagen. Una década después se realiza este caso porque hace años Hacienda era más benévola en España y noRiquelme no tuvo un gran paso en el Barcelona y fue cedido al Villarreal, donde sí lució y llegó a una semifinal de. Sin embargo, alguien no cayó en la cuenta de que estaban cometiendo un error. "El 28 de agosto de 2003, el jugador y sus agentes firman un contrato de trabajo con el Villarreal Club de Fútbol SAD con una retribución de 11 mensualidades de 40.909 euros cada una,".El Barcelona seguía pagando ladel jugador y mantuvo los pagos en. Eso hizo que superara el 15% y que Hacienda cazara a Riquelme. Además, "en la declaración de 2005 el jugador omitió laspercibidas del FC Barcelona por un importe íntegro de 2.465.000 euros", siempre según la sentencia de la Audiencia Nacional del pasado 27 de diciembre. Cuando en 2005 el Villarreal, hubo nuevas comisiones sospechosas. Dos empresas en Holanda cobraron entonces 3,15 millones. De allí mandaron el dinero a cuentas en Suiza titularidad de una empresa deHacienda consideró que eso en realidad eran(algo similar ha sucedido con Neymar años después) y que los ocultó a Hacienda. Como prueba de que eran unospara una comisión, señala que el mismo día de ese contrato un agente del futbolista cobra 150.000 euros por asesoramiento, algo que sí considera acorde con la intermediación. La defensa de Riquelme alegó que, que Hacienda no ha presentado pruebas suficientes y que todo son suposiciones. Añade que le han sancionado como si fuese un fraude con intención cuando lo más que hay es una discrepancia. La Audiencia Nacional dio la razón a Hacienda.