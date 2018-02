Kiguel, sobre el derrumbe de las bolsas: "El mercado se engolosinó y se empachó"

Finanzas

06-02-2018 El economista explicó que la caída bursátil a nivel mundial se debe "a una corrección y no el preludio de una crisis" y señaló que podría hundirse más

Sostuvo que la caída de la Bolsa responde más a una corrección que a una crisis, aunque reconoció que son procesos "que no se sabe como siguen o cuando terminan" El economista Miguelsostuvo este martes que el derrumbe que se vivió el lunes en llas bolsas del mundo por la suba de tasas en los Estados Unidos responde a una corrección, producto de un mercado que "se engolosinó" y se "empachó". "Son procesos que uno no se sabe cómo siguen o cómo terminan. Pero yo creo queMe parece que, aunque hay que mirar todo con respeto", analizó. En diálogo con Radio Nacional, desestimó que la baja del, queluego de que eltenga "efectos claros en el nivel de actividad, el empleo y el crecimiento , que es a lo que uno le tiene miedo"."Esto parece más una corrección.y creo que. No me asombraría que la corrección sea todavía mayor", apuntó. El titular de Econviews, buscó llamar a la calma al asegurar que "no pareciera que este fuera un caso dramático". Destacó que, ante esta situación,, por consideró que fue un acierto la decisión del Gobierno de salir a buscar financiamiento a principios de enero, cuando colocópor u$s9.000 millones.Nadie piensa en salir a buscar plata hoy en medio de esta tormenta. Argentina tiene plata para salir a financiarse bastante tiempo", reconoció.