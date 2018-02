Robots y algoritmos, nuevos actores detrás de la caída de las bolsas

Finanzas

06-02-2018 La mayor baja en puntos de Wall Street provocó un descenso generalizado. La causa: sofisticados programas que dan órdenes masivas

¿Más trabajo es malo para la economía?

Esta semana else volvió a adueñar de las bolsas.cerró un lunes negro como no se recordaba desde los peores momentos de la crisis financiera. El índicecerró dejándose un 4,6%, el Nasdaq perdió los 7.000 puntos y el S&P 500 perdió más de un 4%.En un día se esfumaron todas las ganancias del año. “”, alertaba el periódico especializado en bolsa estadounidense MarketWatch.Elfue inevitable y este martes eles generalizado desde eljaponés a las. Por la mañana del martes, elespañol perdía un 2%, después de abrir la sesión con pérdidas superiores al 3%, señala La Vanguardia.A pesar de la, la situación está lejos de ser un pánico financiero. Más bien tiene que ver con unosque cada día tienen más protagonismo: los. Unas inteligentes máquinas programadas con sofisticadosque dan, en este caso de venta, cuando algunas de las premisas de sus programas se cumplen.Y eso es lo que está ocurriendo. La semana pasada, en EE.UU. se hizo público un dato de evolución demejor de lo esperado. Muchos algoritmos estabancuando se llegara a ese dato, las órdenes de venta saltaron provocando las pérdidas el pasado viernes.Cuando el lunes siguieron las ventas y el, el principal índice estadounidense, perdió los 500 puntos se desató. Fue entonces cuando se activaron muchos stop loss (alertas que tienen puestas los inversores para alertarles de cuándo vender para no perder demasiado) y accionaronNo. Lo que ocurre es que la economía y latienen una psicología complicada. Más trabajadores con empleo se traduce en que gastarán más y a mayor demanda. Y pese a que todo el mundo tenía claro que la Reserva Federal iba a subir las tasas de interés, esta posible mayor inflación acelera la decisión.El dato deconocido ha desatado el interés de los, sobre todo de lasde alta frecuencia, por recoger los elevados beneficios conseguidos en los últimos meses. Y es que, si suben las tasas de interés de la deuda pública es posible que muchos inversores apuesten por sacar dinero de la Bolsa y buscar la rentabilidad de la, mucho más segura y alejada de los sustos de los mercados de acciones , señala La Vanguardia.Con estos datos, el llamadode Wall Street saltó 104% a 35.02 puntos, según MarketWatch, su nivel más alto desde agosto de 2015. Aun así, los analistas están tranquilos. “Si todo sigue como hasta ahora no es más que unade”, asegura Sergio Ávila analista de IG.