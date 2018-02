El Gobierno creará una fuerza de intervención con apoyo del Ejército para combatir el narcotráfico

Legales

El ministro de Defensa, Oscar, afirmó que el Gobierno creará una fuerza de intervención rápida para combatir el, que contará con la intervención del Ejército, lay la. "Esto tiene que ver con lay no con la", explicó. "Habiendo cambiado la hipótesis de conflicto que había en el siglo pasado, teniendo amenazas nuevas y aprestándonos nosotros a poner en marcha unade laspara cuidar los espacios que tiene el país, pensamos en la conformación de una fuerza deconformada por el Ejército y la Fuerza Aérea y también por La Marina", dijo Aguad en declaraciones a radio Con Vos. En ese marco, el ministro de Defensa sostuvo que desde esa cartera, el Gobierno busca prestar unaal tema de seguridad, sobre todo en lo que respecta a la lucha contra el narcotráfico."Podemos prestar apoyo logístico -inteligencia,, medios de transporte- a Seguridad pero de ninguna manera pensamos que elen temas de", aclaró. Y agregó que "no se trata de que los soldados salgan a la calle a pelear contra el delito". En otro orden, el funcionario habló de ladelARA San Juan y dijo que "en principio, estaba en condiciones de navegar". Asimismo, se refirió a las versiones de que la nave podría haber sido blanco de uny remarcó: "No hay ningún indicio que asegure que el ARA San Juan haya sido atacado por submarinos de otros países. Es demasiada imaginación. No hay espionaje". Cabe recordar que el presidente Mauricioanunció el último martes unapara quien localice el submarino "ARA San Juan", desaparecido el pasado 15 de noviembre en el Atlántico Sur. "El jefe de Estado anunció que el gobierno recompensará con un monto millonario a quien dé con la ubicación de la nave de la Armada argentina ", confirmó la presidencia en un comunicado.