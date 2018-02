La investigación quedó a cargo del juez Mariano Ghirlanda bajo la instrucción de la fiscal Nanci Olivieri, que caratuló la causa como "averiguación de causales de muerte / muerte dudosa" y decretó el secreto de sumario.

Luis Otero, excompañero de Pérez Volpin en Canal 13, había adelantado que representantes de la clínica se reunieron con familiares para brindar una explicación oficial.

La periodista y legisladora tenía 50 años y una extensa carrera en los medios. Tras 12 años al frente de "Arriba Argentinos", el noticiero matinal de Canal 13, Pérez Volpin saltó de lleno a la política a mediados del año pasado de la mano de Martín Lousteau, quien la llevó como primera legisladora porteña de Evolución Ciudadana.

La presentación recayó sobre el Juzgado Criminal y Correccional, a cargo de Gabriel Omar Ghirlanda; y de la fiscal Nancy Olivieri. La causa está caratulada como "averiguación de causales de muerte", ante la sorpresiva muerte de Pérez Volpin en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo cuando se realizaba una endoscopía y sufrió un paro cardiorrespiratorio. "Durante la madrugada no hubo más novedades. La impresión que me llevé de la clínica es que su familia va a averiguar. Esto significa iniciar trámites que van más allá de la simple espera de un informe. Ese trámite incluye a la Justicia. El tema está en manos de la Justicia", informó Otero. "Los argumentos no conformaron y es muy probable que esto termine en una autopsia y nada más; ellos tienen la decisión de hacer todas las averiguaciones y nosotros los vamos a acompañar", relató en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red. "El Sanatorio de la Trinidad Palermo informa con profundo pesar el fallecimiento de la señora Débora Pérez Volpin. Se encontraba internada desde el 5 del corriente. El plan de estudios incluyó una endoscopía digestiva alta. En el día de la fecha, durante la realización de dicho procedimiento padeció un paro cardiorrespiratorio que no respondió a las maniobras habituales de reanimación", había informado la clínica a través de un parte difundido en la noche del martes.