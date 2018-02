Amazon patenta unas pulseras que delatan la localización de cada empleado en el depósito

Tecnología

07-02-2018 Si bien el patentamiento generó todo tipo de polémicas y alarmas, la aparición del producto no significa que vaya a aplicarse necesariamente

Te puede interesar Viaje al “cerebro” que controla la red de Telefónica gracias a la inteligencia artificial

, que siempre trabaja pory loshacia nuevos niveles,un sistema basado en sensores y unasque permiten localizar a los empleados de Amazon en todos los procesos del almacén. La noticia se divulgó a partir delde los sensores que no solo sede los productos sino también la de losen esa compañía. Estas pulseras tienen un sistema demediante las cuales vibran con mayor o menor intensidad si la mano del trabajador sedel producto a recoger, facilitando- según Amazon- el proceso al trabajador.El gigante no detalla en su patenteregistrada y se centra únicamente en lade aquellos “procesos que requieren tiempo”, como la localización de productos. Sin embargo, resulta evidente que la- y probablemente la- de los trabajadores serán. Si bien el patentamiento generó todo tipo dey alarmas no significa que vaya a aplicarse necesariamente. Unde la compañía que trabajó durante años en uno de sus almacenes reconoce en elhaberse sentido“como un robot ” y sostiene que un día cayó: “No hay tiempo”.