Google News no volverá a España mientras siga la ley que obliga a los agregadores a pagar un canon

07-02-2018

Fuencisla, directora general de Google para España y Portugal, descartó este miércoles que el serviciovuelva a España mientras el gobierno de ese país mantenga la ley que obliga a losde noticias auna tarifa a lospor enlazar sus contenidos. "La ley sigue en vigor y, lógicamente, nosotrospor llevara unos medios y hemos tenido que cerrar Google News", remarcó la ejecutiva, quien agregó: "De momento, mientras esta ley siga en, no nos podemos plantear nada distinto". Además, Clemares señaló que la medida delosde los sitios web que posean más depublicitario está basada en el crecimiento de losde publicidad (Ad Blockers), a los cuales calificó como un "" y una "" para todo el sector.En este sentido, Google se reunió con representantes de la industria y trabaja en conjunto con la Coalición por Mejores Anuncios. "El tipo de decisiones que hemos tomado van ligadas a losque se han acordado dentro de ese grupo de trabajo y ese tipo de páginas se consideran que no son una", remarcó. "No solamente hay un trasvase del mundo de la publicidad tradicional a Google , sino que hay unimportantísimo del mundo de lasy de, y de canales de Google ", declaró. Además, aseguró que el megabuscador está haciendo "lapublicitaria total" y aseguró que es golpeado injustamente por su posición en el mercado. "Cuando eres un competidor de éxito, esque se nos mire con cuidado, eso lo tenemos quey tenemos que saber", disparó.