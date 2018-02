¿Cuál es la solución de Google para evitar la brecha salarial entre hombres y mujeres?

Tecnología

07-02-2018 El megabuscador utiliza la tecnología para evitar discriminaciones no sólo salariales, sino también de ascensos y reclutamiento de personal

Al parecer,tiene la respuesta a cualquierque se haga unde Internet . Incluso a cómolaentre: utiliza unpara calcular los sueldos. Así lo indicó Fuencisla Clemares, directora de la firma para España y Portugal, quien señaló: "Estamos cien por cien convencidos de que no debía habery dentro de la compañía trabajamos para que esto sea así". También aseguró que, como "buena empresa tecnológica", Google utiliza complejospara decidir las subas, lasy losdentro de la compañía. "Cada jefe recibe la propuesta de suba salarial y de salario de sus empleados en base a un, donde elde la personaforma parte delque se le da al algoritmo y donde sí se considera qué puesto tiene, qué nivel, cuál ha sido su, quétenía y qué es lo que ha", remarcó la ejecutiva."Es el propio algoritmo el quelassalariales y el esquema salarial de cada empleado cada año", reveló Clemares. Además, para los ascensos, Google reisa si losson. "Hay que marcar un plan y hay que estar encima para asegurarse de que no se produce", añadió. Además, la responsable de Google para la Península Ibérica explicó que en los análisis que realiza la compañía no han aparecidoentre empleados de diferentes sexos. "Si surgiera, habría que profundizar y entender qué está pasando", comentó. También remarcó que Google siempre ha–no sólo de género, sino también de etnia o religión– como base de su, donde la mujer es "un". En este sentido, Clemares resaltó que a la hora de reclutar personal debe haberde género entre los. "Si no encuentras mujeres, las buscas. Y cuando buscas, terminas encontrando", completó.