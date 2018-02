Las Provincias que adhirieron al pacto fiscal recibieron ya $777 M extra

Impuestos

08-02-2018 Un informe privado revela, además, que en enero los ingresos por coparticipación de Buenos Aires mostraron un crecimiento del 50,5 por ciento

La entrada en vigencia del pacto fiscal que firmaron en noviembre pasado todas las provincias -a excepción de San Luis- con el Gobierno de Mauricio Macri se materializó en enero con una compensación por coparticipación de $776,9 millones.

De acuerdo con un informe realizado por el IARAF, esto significa que la coparticipación sin la compensación se ubicó en $77.777 millones. "Por lo tanto, de no haber existido este monto compensatorio el incremento en la coparticipación hubiese sido del 35,2% en lugar de 36,6%", explican los especialistas.

En tanto, la provincia de Buenos Aires mostró un crecimiento del 50,5%, en línea con el cambio producido en la asignación del Impuesto a las Ganancias según los términos del consenso.

La compensación que recibieron los distritos alcanzó exclusivamente a aquellos que sancionaron la adhesión al Pacto.

"El monto equivale a la disminución efectiva de recursos resultante de la eliminación del artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias y del destino de la recaudación total del Impuesto al Cheque a la ANSES", precisa el IARAF.

Por otra parte, en el Consenso Fiscal se determinó reducir el porcentaje de participación de CABA en los impuestos coparticipables de forma tal de mantenerla en condiciones de igualdad con el resto de las provincias. Por el momento este porcentaje no se vio modificado, con lo que se espera que próximamente se firme una reglamentación que lo actualice de manera retroactiva al 1 de enero.

De las 23 firmantes existen jurisdicciones que ya avalaron el Pacto a través de sus Legislaturas y otras que todavía no lo han hecho.

En promedio, la compensación representó el 2,9% de los ingresos de este grupo de provincias. No obstante, en algunas provincias como Salta y Misiones llegó a representar el 6,7% y el 5,8%, respectivamente. En el otro extremo, se ubican jurisdicciones donde la compensación representó menos del 1% de sus ingresos, como Tierra del Fuego, Santa Cruz y Catamarca.

El último grupo está conformado por las provincias que no sancionaron el Consenso en sus parlamentos. A raíz de esto, nueve jurisdicciones sufrieron el recorte de envíos por compensación, aunque se espera que muchas de ellas recuperen los fondos en los próximos días debido a que en las últimas horas hubo avances en ese sentido (ver nota aparte).

El resto de provincias, de no sancionar la ley antes del 31 de marzo, no recibirían la compensación (adicionalmente, tampoco recibirían otros recursos, como por ejemplo el Fondo Federal Solidario).

La penalización alcanzará a aquellas jurisdicciones que habiéndolo firmado, no lo hayan aprobado en sus respectivas legislaturas (o que no lo cumplan a diciembre de 2019). "Una penalización clave es la no recepción de los fondos destinados a compensar la pérdida que surge para las jurisdicciones a raíz la eliminación del artículo 104 de Ganancias y el aumento de la asignación", concluye el informe.