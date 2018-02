Zuckerberg se autocritica: "Con los años he cometido casi cada error que pueda imaginar"

Tecnología

En la reflexión sobre los 14 años de Facebook , su fundador y director general ejecutivo,, reconoció los problemas actuales que enfrenta la empresa. El comentario del empresario millonario llega en tiempos donde la compañía es blanco de críticas pory la manipulación. Zuckerberg admitió que cometió varios errores cuando construyó la, que el lunes cumplió 14 años en línea. "Con los años he cometido casi cada error que pueda imaginar", dijo el cofundador de la red social en su cuenta personal."He cometido decenas de errores técnicos y malos negocios. Confié en las personas equivocadas y puse gente talentosa en las funciones equivocadas. He perdidoy fui lento con otras", escribió. En la reflexión sobre los 14 años desde que lanzó Facebook , cuando era un estudiante de la Universidad de Harvard, reconoció los problemas en la red social, que suma. En las últimas semanas, Facebook anunció medidas que tomará para, incluso si eso significa que los usuarios pasen menos tiempo en la red social. En su post, Zuckerberg sugirió unade cómo trabaja Facebook . "La razón por la que existe nuestra comunidad no es porque evitamos los errores", escribió. "Es porque creemos que lo que hacemos nos importa lo suficiente para seguir intentando resolver nuestros, sabiendo muy bien que nos equivocaremos una y otra vez, pero es la única forma de progresar", afirmó.