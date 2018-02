Consejos para mejorar la convivencia en grupos de WhatsApp de madres y padres

Tecnología

08-02-2018 El papel del administrador es clave: la persona que crea el grupo es la encargada de marcar el tono y tiene la capacidad de expulsar a participantes.

Te puede interesar Índice iPhone X: por qué Argentina es otra vez el país más caro del mundo para la compra de equipos Apple

Posiblemente no exista una categoría polémica por encima de las demás en los grupos deque no sea la de madres y padres de una clase. La experta en coaching parentalescribió un artículo para el diario digitaldonde compartió algunos de los trucos para mejorar la convivencia en estos grupos de WhatsApp, para que estas conversaciones vuelvan a ser una herramienta útil. El primer consejo y el más importante (válido para la mayoría de grupos) es. Estos chats existen para fortalecer el vínculo de la comunidad de la clase y darse apoyo mutuo, pero en un sentido práctico y eficiente.: la persona que crea el grupo es la encargada de marcar el tono y tiene la capacidad de expulsar a participantes., pero si eso pasara, el administrador debe advertirle y expulsarle si la actitud persiste.Otro consejo de Markovitz es: si alguien plantea una pregunta responda sólo si conoce la respuesta. Si otra persona ya ha resuelto la duda, no hace falta que los demás veinte participantes lo corroboren con veinte emojis levantando el pulgar. De la misma forma quecuando alguien comparte información útil, aunque en apariencia vaya contra las normas sociales establecidas para las relaciones personales. Si se trata de una información por la que realmente se está muy agradecidos es mejor dar las gracias a través de un mensaje privado. En estas conversaciones de WhatsApp pueden llegar a acumularse decenas y hasta centenares de mensajes sin leer. Aún así, Markovitz recomienda que seaantes de plantear la pregunta ya que es posible que otros participantes lo hayan discutido en mensajes anteriores. Por último, el comportamiento de los padres y madres en WhatsApp también. Cada vez más niños tienen su propio smartphone con grupos de WhatsApp, así que ser amable y respetuoso también tendrá un impacto en la actitud de sus hijos en las relaciones en línea.