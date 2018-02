Industriales insisten con reforma laboral y pactan con paritarias de 15% ajustables

Economía

08-02-2018 Tanto la UIA como funcionarios de la cartera de Producción pidieron modernizar las leyes laborales y descartan que se genere "trabajo esclavo"

El Gobierno busca que las paritarias de los gremios fuertes, los que marcan la pauta a nivel nacional, cierren con aumentos salariales cercanos al 15% anual, en línea con las metas de inflación que propone el Banco Central.

Ahora los industriales se sumaron a la propuesta oficial y hablan del mismo porcentaje de aumento, con la posibilidad de una revisión a partir de septiembre, según relevó El Cronista dutante la inauguración de una línea de producción de Fiat en Córdoba, que contó con la presencia del presidente Mauricio Macri.

El propio presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, opinó que las paritarias "tendrían que estar con la pauta de inflación, que es del 15%, con la posibilidad de que se pueda revisar. Pero lo que no podemos hacer es indexar la economía", en referencia al uso de la cláusula gatillo.

Durante el lanzamiento del modelo Cronos, Acevedo aclaró que "no todos los sectores son lo mismo, hay algunos que están más complicados que otros, por eso la pauta hay que analizarla sector por sector".

Luego de asegurar que finalmente el empleo industrial "dejó de caer", pero que a la vez, "todavía no crece", el titular de la central patronal señaló que lo primordial es "bajar el costo argentino".

Así le apuntó a la reforma laboral, en especial, a las pasantías. "Uno de los problemas, en especial en el interior del país, es la falta de gente capacitada. A partir de esto deberíamos poder tener el modelo de pasantía por dos años ad referéndum para poder capacitar a los trabajadores. Esto, además, le serviría a los sindicatos porque también ampliarían su base de afiliados", dijo Acevedo.

Agregó para acallar las críticas de quienes se oponen al sistema que "no estamos en la época en donde existía empleo precarizado, nadie puede tener empleados esclavos, eso no va a pasar".

Por su parte, el secretario de Industria, Martín Etchegoyen, señaló que se está trabajando en una agenda real en lo laboral, que las paritarias son válidas pero hay que discutir otras cosas, en referencia a los cambios tecnológicos que implican la modernización del trabajo.

También afirmó que el tipo de cambio es un tema a tener en cuenta, pero no es el único. Indicó que, con una cotización de $20, que significa un ajuste de casi 19% en el año, no es una situación de debacle. Y, sin embargo, esta planta por la de Fiat no es competitiva por el tipo de cambio sino por la inversión en tecnología.

Con respecto a la posibilidad de las pasantías, el funcionario dijo que se podría trabajar en reformas puntuales para permitir esto, cuidando que no haya abusos, y que hay temas que son de gran utilidad, como por ejemplo la bolsa de horas.

Por su parte, el presidente de Fiat Auto Argentina Cristiano Rattazzi señaló respecto a los cambios en las leyes del trabajo que es importante modificar una legislación que quedó vieja y modernizarla con mejores reglas, siempre de manera compatible con la democracia, en clara alusión a la imposibilidad que tiene el gobierno nacional de conseguir los votos en el Congreso de la Nación para poder llevarla adelante.

Por último, El Cronista dialogó con Stefan Ketter, CEO de FCA Latinoamérica, quien a pesar que vivió mucho tiempo en Europa, es brasileño y encontró en ese país uno de los centros productivos más grande de la marca italiana.

El CEO evitó hablar de las implicancias de la reforma laboral local pero ponderó los cambios en Brasil, asegurando que es la primera vez que se modifica todo. "Las leyes existentes anteriormente eran viejas. Las actuales dan muchas ventajas para todos porque defienden tanto a los trabajadores como a los empleadores porque define reglas. Hoy todos tienen reglas claras", afirmó.