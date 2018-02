Mar del Plata: intentó matar a su concubino, llegó el juicio y se reconciliaron

Legales

08-02-2018 La mujer le había dado un puntazo durante una discusión. La principal testigo murió y el agredido dijo no recordar qué pasó. El fiscal cambió la acusación





Durante una discusión ende, una mujer de 34 años golpeó a su pareja, que además es su tío, y luego le clavó un cuchillo de cocina por la espalda. El caso llegó a juicio como "de", pero por ladey por pedido de las partes dela, el fiscal tuvo que retirar la imputación. El día de la, el hombre había salido a. En el momento, una vecina que escuchó los gritos lo asistió. Su testimonio era clave en la acusación, pero ella murió antes de que su relato pudiera incluirse en el proceso. Elestaba encabezado por Pablo, Aldoy Facundo, a cargo del Tribunal Oral N°1 de Mar del Plata.En el momento de la, la víctima había relatado cómo había sido la discusión: “Estaba lavando unas zapatillas y comencé acon ella por eldel. Me pegacon un, con la colaboración de la mayor de sus hijas. Luego sentí como me clavaba un cuchillo a la altura del pulmón izquierdo y salí a pedir auxilio”. Pero cuando empezó el juicio en febrero de este año, el mismo hombre fue quien aseguró que no podía recordar cómo habían sido los hechos y aseguró que la mujer suele tener"cuando se". Además, se ofreció para estar a cargo, en caso que la mujer pudiera cumplir una supuesta condena con arresto domiciliario. Ante la caída de los principales testimonios, como el de la testigo y la víctima, el fiscal Fernando Castro retiró la acusación contra la mujer y pidió cambiar la carátula de tentativa de homicidio a lesiones leves. El fallo del tribunal fue unánime y ordenó la libertad de la imputada.