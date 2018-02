Por qué siempre deberías aceptar ese café que te ofrecen durante una entrevista de trabajo

Management

08-02-2018 Un experto internacional en las reglas de etiqueta de los negocios ofrece consejos sobre qué refrigerios aceptar o no en un proceso de selección

Te puede interesar LinkedIn revela las tendencias de RR.HH. y las tecnologías clave que transformarán la selección de personal en 2018

Llegás a una entrevista de trabajo y el entrevistador te ofrece un. Rechazar amablemente la bebida puede ser un mal paso. Scott Steinberg, experto en etiqueta laboral y autor de "The Business Etiquette Bible" explicó en Quartz por quéesa taza de café. Aceptar el café no solo hará que else sienta. También hará que se sientaAceptar la bebida proyecta unade sí mismo y al mismo tiempo, quedel entrevistador.No hay que temer generarpara la otra persona, porque si tuviera algún problema con ello sencillamente no ofrecería el refrigerio. Aceptar ese café, en definitiva, contribuye a que el ambiente de la entrevista de trabajo seapara las dos partes, y eso siempre es bueno. Obviamente, esto solo aplica en el caso de que ofrezcan algo.si no lo han ofrecido es unaTampoco es recomendablepara que no hablar con la boca llena en mitad de una pregunta.