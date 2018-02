La AFIP volvió a oponerse a la venta del Grupo Indalo

Impuestos

08-02-2018 La entidad que dirige Alberto Abad presentó un escrito ante el juez Ercolini para anular la operación que Cristobal López pretende realizar con el fondo OP Investments

La Administración Federal de Ingresos Públicos ( AFIP ) que conduce Alberto Abadante la Justicia a laal fondo OP Investments, mediante un escrito en el que aludieron que el holding de las 170 empresas de Cristobal López y Fabián De Sousa -detenidos por evasión de 8 mil millones de pesos de impuestos - no da certezas dede la deuda que arrastra con el Estado. Así lo manifestó el ente recaudador al juez federal Julián Ercolini, en donde advirtieron que el fondo detampoco aportó datos concretos de cómo asumirían la deuda con el fisco, que a la actualidad ronda los 17 mil millones de pesos. Según consignó Clarín, en el escrito la AFIP plantea que el objetivo del Estado "no es otro quede la supuesta conducta ilícita y lograr con la mayor celeridad y completitud el resarcimiento de los daños y perjuicios emergentes de la maniobra defraudatoria".Y en esa línea, advierten que no se aportaron detalles de las deudas del Grupo y que los dueños de OP "no aportan una", sino que sólo "gestionarían la llegada de préstamos garantizados con los activos del grupo". Además, para la AFIP , OP "se limita a unay atracción de potenciales inversores", y agrega: "Se estima que es irrelevante que actúen como propietarios, pudiendo hacer en su condición del nuevo staff gerencial". Antes de que Ercolini firme su sentencia, falta que los próximos días se pronuncien los veedores judiciales y el fiscal de la causa, Gerardo Pollicita, quienes, según fuentes judiciales, plantearían una postura similar a la de la querella de la AFIP