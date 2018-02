Movistar+ se lanza a la conquista de Iberoamérica con la "calidad del español"

Tecnología

09-02-2018 Los primeros serán Perú, Chile y Colombia (15 de febrero). A partir de entonces, arribará a la Argentina, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay y Guatemala

La señal televisivaapunta el mercado latinoamericano. La plataforma estrenará sus series originales en doce países del continente gracias al estreno del canal Movistar Series, que instaurará en el "paquete básico" dey en la aplicación. Los primeros serán Perú, Chile y Colombia (15 de febrero). A partir de entonces, arribará a la, Costa Rica, Ecuador, México, Uruguay, Guatemala, Panamá, El Salvador y Nicaragua. "Queremos apostar por la calidad en español", señaló, presidente de Movistar +. "Las series originales se han convertido en nuestro elemento diferenciador", prosiguió, al presentar su nuevo servicio bajo el lema "Historias que hablan como tú". Hoy tres millones de personas disfrutan de Movistar TV en América latina, aunque el grupo quiere más. "Buscamos llegar a nuestros 110 millones de usuarios de teléfono en América y tener 5 millones de clientes en Movistar TV antes de final de año", comentó, director de la unidad de consumo de Telefónica. "Vamos a lanzar doce series al año, hasta 2020", enfatizó, director de ficción de Movistar +, quien reforzó la apuesta por las series. Movistar invierte en ellas 70 millones de euros al año, aunque "podrían ser más". Ya vieron la luz "", "La Zona", "Vergüenza" y "La peste". En la última, la marca se gastó 10 millones de euros. Los resultados acompañan. ”La peste” es la serie más vista en Movistar . Un capítulo tiene un 60% más de audiencia que cualquiera de la séptima temporada de "", "segunda más vista», prosiguió Corral. Sin embargo, no apoyó sus declaraciones con datos concretos, que la plataforma no acostumbra a desvelar. Más allá del "posible acuerdo" con Netflix, el grupo ha logrado que sus series originales se emitan en otras plataformas y canales a nivel internacional: "La peste" en Sky, "La zona" en Beta TV , "Félix" en MTV y "" en Netflix. Esta última, no obstante, no estará disponible por el momento en el nuevo servicio que la marca ofrecerá en América latina a partir del 15 de febrero. En los próximos meses, Movistar seguirá en la línea de estrenar una serie original al mes. Próximamente, y hasta julio, verán la luz "Mira lo que has hecho", "Félix", "", "Virtual hero" y "El día de mañana". Más adelante, les llegará el turno a "Gigantes", "Arde Madrid" y las nuevas temporadas de "La peste" o "Velvet Colección".