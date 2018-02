Kicillof: "El Gobierno tiene un mal plan que está siendo mal aplicado”

Economía

09-02-2018 El exministro de Economía cuestionó la política económica del oficialismo, alertó sobre el endeudamiento y reclamó que los políticos que no están de acuerdo con la gestión de Cambiemos lo “digan abiertamente”

El exministro de Economía,, cuestionó la política económica del Gobierno y sostuvo que “tieneque está siendo”. Además, reclamó que a los políticos que no están de acuerdo con la, que “lo digan abiertamente”. "El peronismo no puede estar de acuerdo con esta”, sostuvo en declaraciones radiales. “El que tiene dudas sobre hacia dónde vamos con este gobierno es porque no quiere ver la realidad. Es necesario que los políticos que no están de acuerdo con laslo digan abiertamente y se sitúen en un campo opositor.” Para el actual diputado nacional, el Gobierno “que está siendo mal aplicado” porque se basa en teorías del siglo XIX que ya no se aplican en ninguna parte y porque “no se puede apostar todo” a la llegada de inversiones. Y afirmó: “ Macri recibió uny en dos años Argentina fue de los países que más se endeudo en todo el mundo". Kicillof cuestionó, además, la presión del Gobierno por cerraren un contexto de proteccionismo nivel global. “ Macri está por cerrar acuerdos donde nosotros abrimos la economía y los demás no nos abren nada", se quejó. El exministro consideró que Cambiemos debería adoptar algunas de las, como ely el mercado interno, que podrían -en su opinión- modificar el rumbo. Aunque “no cree” que eso suceda. “Son motores que el Gobierno. Entonces si la economía crece, es porque crecen unos pocos sectores, que no crean empleo y mucho menos empleo de calidad”, criticó. En el final de la entrevista, Kicillof calificó a la gestión de Macri como “unentre”. “No voy a decir que en 12 años y medio conseguimos hacer unabsolutamente desarrollado, pero estoy seguro que abriendo la economía y bajando los salarios no vamos a solucionar los problemas. Pero bueno, es un Gobierno de coalición entre las grandes empresas y su gran negocio es la bicicleta financiera”, concluyó.