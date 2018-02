El dólar por encima de los $20 llegó para quedarse: por ahora, el Banco Central no intervendrá y dejará que la divisa "fluya"

Finanzas

09-02-2018 Según la visión que manejan en el organismo que dirige Sturzenegger, la "flotación" del tipo de cambio permite acomodarse ante las tempestades que ocurren en los mercados internacionales. Aunque puede tener un corolario que despierta el temor del Gobierno: que termine impactando en la economía local

Mientras que el dólar mayorista que operan los bancos y las grandes empresas terminó el jueves en $19,95 y el minorista en las pizarras quedó en $20,22, las especulaciones acerca de una inminente intervención oficial se hicieron sentir en la city.

¿Saldrá el Banco Central a ponerle un freno a la estampida del dólar? Según le dijo anoche a iProfesional un altísimo funcionario del BCRA, no está en los planes oficiales salir a ponerle un freno a la suba del billete.

Es más, según relató, el alza del dólar tiene que ver con un "evento internacional" que hace mucho más importante "poder flotar". En la jerga oficial, esto es, que la cotización ajuste como tenga que hacerlo pero sin salir a ponerle un techo.

La visión oficial es que la "flotación" del tipo de cambio permite justamente aggiornarse a las tempestades que ocurren en los mercados internacionales. El dólar se viene revaluando contra el resto de las monedas de la región en este contexto de "vuelo a la calidad" que está sucediendo en el mundo, donde los inversores salen de los activos en donde estaban y retornan a colocaciones en dólares como el billete o los bonos del Tesoro norteamericano.

En ese contexto, es que el Banco Central piensa conveniente dejar "correr" la divisa para que acompañe el movimiento de las restantes monedas de la región.

Esa estrategia, claramente, tiene un peligro: que la suba del dólar impacte en los precios de la economía y lleve más allá las expectativas de inflación de este año. Por ahora, nada de eso se está contemplando en el oficialismo.

Desde uno de los bancos más activos en el mercado cambiario señalaron que los traders están bastante sorprendidos con lo que está pasando con el dólar.

"Nosotros no tuvimos flujos de salida fuerte, esa película la vimos de afuera. Pero te puedo decir que si mirás los CDS (Credit Default Swap, o sea los contratos anti incumplimientos de pagos que operan en Nueva York) de Latinoamérica, ves que Brasil subió 15 puntos, Chile alrededor de 7, Colombia subió 8 unidades, México trepó 10 puntos, pero la Argentina escaló 40 puntos básicos. O sea, en este risk off por potencial suba de tasas, la Argentina no dejó de ser un high beta y nos pega más", remarcó el jefe de la mesa de dinero de una entidad líder.

El especialista explicó que no se está viendo casi nada de oferta de exportadores, algo que complica aún más la oferta de divisas cuando el mercado quiere "huir".

¿Tendría que salir el BCRA a intervenir?, preguntó iProfesional al alto funcionario de la entidad monetaria. "No creo que el movimiento actual del dólar sea disruptivo en la definición del Central, hay razones externas para que se produzca la suba. No creo que salgan a ponerle el pecho", indicó.

Desde otra mesa de dinero, señalaron a este medio que el dólar abrirá hoy "para arriba" porque cuando está el envión necesario "es difícil cortar la tendencia".

"Las pizarras de los bancos abren $20,40 vendedor y si no aparece nadie, convalidarán ese precio", afirmaban anoche. Observando lo que sucedió el jueves, cuando se vio que los inversores del exterior demandaron dólares para salir del mercado, esta mesa bancaria recuerda que "si los de afuera empiezan a cerrar posiciones, la sangría del dólar será importante".

Por ahora, según lo que dejó entrever un funcionario de la mesa chica del Central, la autoridad monetaria seguirá dejando que el dólar "fluya" según el mercado. Habrá que ver si, como ya sucedió, el ala política no demanda una intervención. Después de todo, una estampida del billete no juega a favor de precios anclados a la meta oficial, sino todo lo contrario. Pero la mejora en la competitividad cambiaria, por ahora, es innegable. Lo que preocupa el pass through de esa suba del billete.