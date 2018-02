Cambios en el sistema previsional: quienes quieran seguir trabajando después de los 65 años, deberán comunicarlo

Legales

La reforma previsional permite a los trabajadores optar pora los, en tanto la reglamentación dejó sin efecto eldepara jubilarse a la edad legal que hubiera comenzado a correr con anterioridad a la. De acuerdo con decreto 110, "los plazos previstos en elde lade Trabajo 20.744 y sus modificatorias, que hubieran comenzado a transcurrir con anterioridad a laende la reforma introducida por la, quedarán sin efecto". Según entienden los abogados, ahora el empleado deberá realizar algunapara acogerse a este beneficio de la ley. De manera que si el empleador no quiere continuar con la, debe abonarle la. El decreto añadió que para losque quieran intimar a sus empleados a jubilarse y constatar el derecho a obtener la, "la citada Administración Nacional (ANSES) deberunexpedito para brindar información a los empleadores, respecto de los trabajadores a su cargo".La ley 27.426 estableció el empleador podrá intimar al trabajador a iniciar los trámites de jubilación cuando cumpla, momento a partir del cual tendrá que mantener la relación laboral porcomopara culminar los trámites jubilatorios. Concedido ese beneficio, el empleador no tendrá que pagar la indemnización por despido . "Genera todo tipo de arbitrariedades. El empleador pagará laentre lay el, al obtener la jubilación y seguir pagando elpor la diferencia. Al empleador le convendría pagarle menos", explicó un abogado previsional. En tanto, el trabajador todavía podrá solicitar elantes de los(a los 60 años las mujeres y a los 65 años los hombres). Todavía la Secretaría de Seguridad Social, la AFIP y ANSES deberán emitiry operativas para que los empleadores ingresen los aportes y contribuciones de los trabajadores que cumplan con la edad y los años de aportes pero continúen trabajando. Estos son losdel, pero sólo las contribuciones patronales correspondientes a las obras sociales y ART. En tanto, no sólo será para el trabajador jubilado sino para quien cobre la PUAM, la fecha para el cómputo de la antigüedad comienza con el acuerdo de la prestación. Es por ello que determina que ANSES deberá proporcionar al empleador la resolución del beneficio al trabajador, incluso por medios electrónicos.