Abogado de la familia Pérez Volpin: "Las lesiones fueron provocadas durante la endoscopía"

Legales

09-02-2018 Lo dijo el letrado Diego Pirota y agregó que está a la espera del informe pericial, para determinar los pasos a seguir en la causa





El abogado de la familia de Débora, Diego, aseguró que "" de que lasfueron que llevaron a la muerte a la periodista y diputada fueron provocadas durante la. "La investigación hoy tiene que ver con elque se está llevando a cabo. Ya se realizó haceuna, un informe que tiene que ver con lo que los peritos vieron. La semana que viene, el viernes, vamos a tener un estudio ya microscópico de esto", sostuvo el abogado al canal TN. "Calculo que con ese informe ya vamos a tener bastantedelen el que se encontraba Débora. No vamos a saber todavía las, ni las, si las hubo o no, calculo que eso puede demorar unos días más. A partir de ahí sí vamos a tomarde acción en la. Se van a realizar otroy de", continuó Pirota. Ante la consulta de si la periodista tenía algún, respondió que "ingresa a realizarse estudios una, una persona que no tenía una patología en términos médicos. Una persona que tenía unen el. Así está informado en la historia clínica. Ingresa a realizarse estudios de rutina, un estudio programado. No debía presentar ningún inconveniente"."Desde lasdel, nadie nos pudo informar qué es lo que sucedió. La palabra que usan con la familia, al informarle delde Débora, es 'haysobre qué es lo que sucedió'. Y no puede quedar incertidumbre, de ninguna manera", continuó el abogado. Por parte de la familia hay dos peritos: uny un. Ayer se reunieron con Pirota. "Está claro que entró una persona sana", reiteró. "Y menos de 15 odespuésesa persona de una manera. Aparentaría que inmediatamente iniciado el procedimiento pudo haberse producido una crisis". Cuando se hace un estudio endoscópico se filma y, por lo tanto, esasería unaimportante. Sin embargo, el abogado señaló que "en la causa todavía no existe eso" y agregó que "no puedo responder apor qué motivo no se cuenta con esto.las". "Nosotros entendemos que si ingresa una persona sana a realizarse un procedimiento y 18 minutos después fallece y encuentran que hay lesiones en el esófago y en el estómago no tengo ninguna duda ni necesito hacer ninguna medida de prueba para conocer que esas lesiones fueron provocadas durante el momento del procedimiento", sostuvo Pirota. "Doy por sentado que esas lesiones existen. No tengo dudas de que algo sucedió", remarcó.