Samsung lanza celular a precio récord que compite con el nuevo Super Phone

El próximo celular de Samsung, el Galaxy S9, es el equipo más esperado del 2018 hasta que se acerque el lanzamiento del próximo modelo de Apple.

Ahora se filtraron nuevas imágenes del teléfono que competirá con el iPhone X y a diferencia de este y el Pixel 2 de Google, parece retener el conector para auriculares, dice Information Technology.

El usuario de Twitter @evleaks, publicó imágenes de cómo serían los dos próximos celulares del gigante coreano, los Samsung Galaxy S9 y S9+.

La versión regular tendrá una pantalla de AMOLED de 5,8 pulgadas y 4GB de RAM, mientras que el modelo plus contará con una de 6,2 pulgadas y 6GB de RAM.

Ambos correrán un procesador Qualcomm Snapdragon 845 y, en cuanto al almacenamiento, tendrán una memoria de 64GB y una ranura microSD para extenderla.

