El ministro Etchevehere fue imputado por hacer recibido el bono de $500.000 que le dio la Sociedad Rural

Legales

10-02-2018 El fiscal consideró que hay motivos suficientes para sospechar que el extitular de la entidad agropecuaria pudo haber cometido un ilícito





El fiscal federal Ramiroimputó al ministro de Agroindustria Luis Miguelpor recibir y devolver undede parte de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El funcionario judicial consideró que haypara sospechar que el expresidente de la entidad agropecuaria pudo haber cometido algúnal recibir esepoco después de asumir su cargo en el Poder Ejecutivo nacional y requirió investigar la posiblede un. La causa se inició el 28 de diciembre de 2017 con una denuncia del abogado Leonardo Martínez Herrero, quien acusó al ministro de los posibles delitos de dádivas,con laen ely administración fraudulenta. Martínez Herrero cree que los $500.000 -que el extitular de la SRA recibió y luegopor elque generó- eran una "coima". Cerca del empresario entrerriano aseguran que erapor laque sufrió al pasar a la función pública.Públicamente, tanto Etchevehere como Marcos Peñalasy aclararon se trató de una "liquidación final de su ex empleador ", aunque surgieron dudas por ladelocupado en la SRA, que supuestamente era ad honorem. La Oficina Anticorrupción de la exdiputada del PRO Lauradijo que "", aunque todavía no emitió un despacho oficial. "El bono que aprobó a la Comisión Directiva de la SRAni, por lo tanto no puede ser salario. Además, el estatuto de la Sociedad Rural dice que losson '' y el Acta que se aprobó por 14 votos a favor y 11 en contra no dice que son salarios", aseguró Martínez Herrero al presentar la denuncia . Lo cierto es que el fiscal González "la" y pidió al juzgado federal n° 5 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi laderelacionadas con la documentación para poder investigar si existió o no un delito. Al ratificar la denuncia , el abogado pidió que Etchevehere aclare ante el juez De Giorgi la "forma" en que recibió y restituyó el dinero y que se cite a declarar a los directivos de la SRA que votaron a favor y en contra de darle el bono.