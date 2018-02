Tras el desplazamiento de su cuñado, Daniel Angelici aseguró que hay una "caza de brujas" en la AFIP

Impuestos

11-02-2018 El presidente de Boca Juniors y operador judicial, Daniel Angelici , dijo que para él, su cuñado Sergio Maguiña, desplazado de la AFIP por ser uno de los presuntos responsables por la filtración de datos del blanqueo de capitales, "no tiene nada que ver"

El presidente de Boca Juniors y operador judicial,, dijo que para él, su cuñado, desplazado de la AFIP por ser uno de los presuntos responsables por la filtración de datos del blanqueo de capitales, "n". En esta misma línea, Angelici opinó que dentro del ente recaudador ( AFIP ) hay una. "Para tapar que no saben cómo se filtraron los nombres del blanqueo quieren usar unami hermana y que salga mi apellido", dijo en diálogo con La Nación.De todas formas, aclaró que va a esperar a que se levante elpara ver "qué hay en la causa", pero que por ahora "no tiene por qué no creerle que no está involucrado". Sergio Maguiña, pareja de Claudia María Angelici, fue desplazado de su cargo en la AFIP pora un superior suyo que investigaba las venta de los secretos fiscales, con la información de quiénes blanquearon dinero en 2016. La semana pasada, por una investigación conjunta de la AFI y la AFIP sobre unaque se hicieran públicos losde capitales, fueron arrestadosdel ente recaudador, acusados de integrar unadedicada a vender datos del organismo tributario. Las detenciones se dieron en el marco deordenados por el juez Rodolfo Canicoba Corral .