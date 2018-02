Nuevo año, contexto muy incierto: las cinco amenazas que trae a la Argentina el derrumbe de Wall Street

Economía

Wall Street suma complicaciones a la economía argentina, que abrió el 2018 con menos fortaleza de la que el Gobierno hubiera querido.

La suba del 7% en el dólar en lo que va del año, la remontada de las expectativas inflacionarias y el aumento de la conflictividad sindical en el inicio de las paritarias arman un escenario base sobre el que se montan las amenazas que dejan las turbulencias financieras internacionales.

Según anticipan los analistas, el fin de la era del dinero barato aumentará el costo del endeudamiento, dilatará la llegada de capitales hacia los mercados emergentes, complicará la política de gradualismo y la baja de la inflación, aumentará el riesgo país y podría derivar en la caída del precio de los commodities.

El repunte de la economía norteamericana reavivó los temores de que aumente la inflación en ese país y esto empujó la suba de tasas a 10 años, que en pocos días pasó del 2,50 a 2,85%.

Esa corrección, sumada al cambio en la conducción de la FED con la salida de Janet Yellen y el reciente desembarco de Jerome Powell, aumentó el nerviosismo en Wall Street e hizo que el Dow Jones se sacudiera en los últimos diez días.

"Lo que estamos viendo no es una crisis, es una corrección", señala Gustavo Reyes, economista del IERAL. Basa su sentencia en la anormalidad de que la tasa de interés de Estados Unidos haya estado mucho tiempo por debajo del 4 o 4,5% anual, su nivel tradicional. "Ahora ni siquiera llegó a 3% y nadie espera que alcance rápidamente su nivel histórico".

"No sé si se terminó la era de las liquidez abundante, pero al menos entramos en una zona de zozobra", señala Lorenzo Sigaut Gravina, economista jefe de Ecolatina.

"Los mercados no se van a cerrar para Argentina, pero va a costar más conseguir fondos. Si no se cumple la meta de reducción del déficit fiscal va a haber consecuencias significativas, los inversores internacionales van mirar todo con más atención, y podrían penalizar un poco más".

Para el analista "la buena noticia es que el Gobierno se adelantó a esto y ya tomó un tercio del financiamiento que que necesitaba para el año. En parte estamos cubiertos, pero todavía hay que seguir".

En ese sentido, los economistas respaldan la colocación del bono por $70.000 millones que el ministro de Finanzas, Luis Caputo, concretó la semana pasada y que incluyó una clausula gatillo para poner a los inversores a salvo de la inflación.

Reyes remarca que en un país con el nivel de déficit de cuenta corriente y de rojo fiscal que tiene la Argentina, la suba de tasas en EE.UU va a impactar.

"Con esta tasa, el gradualismo va a ser más caro. Si se complica acceder al financiamiento, la alternativa será acelerar el ajuste o pedir más plata al Banco Central y eso complicará la estrategia de desinflación de la economía".

El tercer riesgo que el país enfrenta es la posible restricción en la llegada de capitales. Ante la suba de la tasa de interés en Estados Unidos se potencia el fly to quality: los inversiones abandonan las posiciones más riesgosas y se vuelcan a las opciones más seguras.

"Cuando hay turbulencia los activos en dólares son refugio por excelencia. Enero había sido muy bueno para los mercados emergentes. El riesgo es que el flujo cambie de dirección", apunta Sigaut Gravina.

"Aumentó la prima de riesgo y cayó el apetito por los títulos largos", dice Juan Manuel Pazos, jefe de Estrategia de Puente.

No es un tema menor, ya que según estima Pazos, el país requerirá este año cerca de u$s50.000 millones, sumando las necesidades de la Nación, las provincias y las empresas.

"Un aumento de los costos de financiamiento complica la situación, porque el mercado se empieza a poner más selectivo. Hay deals que hacer meses salían sin que nadie pestañara y ahora ya no es tan fácil".

Aumenta el riesgo país. Este indicador, que mide la diferencia entre la tasa de Estados Unidos y la que paga Argentina, subió de 350 a 407 puntos básicos en lo que va del año. No todo ese incremento se relaciona con las turbulencias de los mercados.

"Parte del aumento es por la suba de las tasas y otra parte es por factores locales, como la corrección de las metas de inflación para este año, porque creció la conflictividad y se le complicó al Gobierno la reforma previsional y laboral. Pero ya estamos pasando la peor parte", aseguró Pazos a Clarín.

"La suba del riesgo país es mala para la inversión", sentencia Reyes y destaca que "el driver más importante del crecimiento del año pasado fue la inversión. No veo corte de financiamiento abrupto, aunque si será más caro".

Baja de los commodities. Reyes señala que en los últimos años, el dólar se venía debilitando en el mundo, "pero ahora es posible que comience a fortalecerse como consecuencia de la suba de tasas. Si eso pasa, el precio de los bienes expresado en dólares baja. Entonces, el precio de los commodities podría caer un poco. No es algo dramático, pero es un cambio de escenario en el que hay que tener cuidado". Sin embargo, para Reyes no está claro que esto sea un cambio de ciclo. "El verano pasado se esperaba que la tasa subiera más a lo largo del año y al final no ocurrió".

Aunque todos están atentos a estos riesgos, los economistas mantienen las proyecciones de crecimiento del PBI para este año, estimadas entre 2,5 y 3%. E incluso indican que sigue abierta la chance de que a lo largo de los meses, el país mejore su calificación de riesgo.

"Esto es un bache. Seguimos viendo como muy probable que haya una mejora en la calificación de la Argentina antes de las elecciones de 2019. Los números fiscales vienen mejorando, y si bien la inflación baja más lentamente de lo que esperábamos hay una mejora en los fundamentals y eso se va a ver traducido en el riesgo país", concluye Pazos.