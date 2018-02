Moyano sufre otra baja en la marcha del 21: Lingeri también le dio la espalda

Economía

11-02-2018 El sindicalista del sector de los independientes fue contundente: el reclamo de Camioneros "no puede involucrarnos a todos"

Si bien Hugo Moyano prometió que la marcha del próximo 21 de febrero será "la más grande de la historia del país", el líder de Camioneros no para de tachar nombres en la lista de anotado.

El último en bajarse de la convocatoria fue José Luis Lingeri, titular del gremio de Obras Sanitarias, quien en diálogo con Infobae le dio la espalda al líder camionero al afirmar que se trata de "un conflicto sectorial" del que no van a participar.

Lingeri se sumó su nombre a una larga lista de sindicalistas que se distanciaron del líder camionero y marcaron su disidencia con la marcha: Víctor Santa María (Suterh), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación), Héctor Laplace (Mineros) y Noe Ruiz (Modelos).

-¿Va a participar de la movilización que convoca Moyano?

-No. Este tema fue debatido primero en el sector independiente al que yo pertenezco junto con UPCN y UOCRA. Ya habíamos tomado la decisión de que no íbamos a acompañar una cuestión sectorial, más allá de que tenga legitimidad el pedido de los compañeros de Camioneros, pero esto no puede llegar a involucrar al conjunto.

Tiene que ser una decisión unánime de la CGT. Y acá se ha parcializado por sectores, inclusive con sectores que no están dentro de la Confederación General del Trabajo, y nosotros hemos manejado esto siempre en forma orgánica. La semana pasada, en Sanidad, con 14 integrantes del consejo directivo de la CGT, resolvimos el hecho de no acompañar la marcha.

-¿Camioneros se cortó solo a la hora de decidir la marcha?

-Ellos están reclamando un bono, están planteando un tema sectorial de su actividad. Yo también estoy discutiendo mi paritaria, y estoy discutiendo problemas que tengo también en cuanto al financiamiento que puede tener la empresa en materia de inversiones, pero para eso no voy a llamar a una movilización o voy a llamar a un paro.

-Algunos acusan a Moyano y a los sectores más duros del sindicalismo de boicotear al Gobierno. Hoy por ejemplo trascendió un video en el que Palazzo (secretario general de la Asociación Bancaria) amenaza con parar dos meses y dice que "se incendia el país". ¿Usted está de acuerdo con eso?

-No, en absoluto. Y yo no creo que ningún gremio ni ningún dirigente puede hoy decir barbaridades de este tipo, nosotros estamos comprometidos con la democracia, hay que defender el Estado de Derecho, y yo considero que las cosas hay que plantearlas dentro de ese marco.

Si acá estamos pensando que porque hay determinados problemas sectoriales la solución va a ser tumbar al Gobierno, estamos todos locos. Yo creo que esto no cabe en la mente de ningún dirigente, salvo que haya detrás de esto un trasfondo político, que yo por supuesto no comparto.

-¿El Gobierno tiene buena voluntad a la hora de negociar?

-Hasta ahora, estas reuniones que hemos tenido, han demostrado que por lo menos puso a toda sus primeras figuras en el área de salud para que tratemos este tema, y bueno, consideramos que en las próximas semanas en virtud de lo que estamos conversando podrán salir cosas positivas para el conjunto del movimiento obrero. No trabajamos acá para el sector de los gordos, ni de independientes.

Si sacamos un aumento en el monotributo, o mejoramos la situación de los trabajadores que hoy perciben la alta complejidad, es para el conjunto de todos los trabajadores que están dentro del sistema de la seguridad social.

-Usted hablaba de los trabajadores en su conjunto… En conjunto, los trabajadores ¿están mejor o están peor después de dos años de gobierno de Cambiemos?

-Nosotros dentro de la actividad de Aysa estamos estabilizados en cuanto a la situación salarial y al tema social. La empresa está en crecimiento y con inversión. Entonces yo no puedo decir que estamos en una situación desfavorable. Hay otros sectores que sí están padeciendo despidos o cierres de fábricas.

Bueno, vamos a trabajar también contra eso. Y hay que trabajar, y también el sector empresario tiene que tener un compromiso permanente con el blanqueo laboral, que son los que hoy los veo muy pasivos en cuanto a tomar una decisión y una definición de acompañar.

- Hace no tanto estábamos hablando de la unificación de la CGT. ¿Qué pasó que se detonó eso?

-Yo he sido uno de los gestores, cuando estaba la división de la CGT de Moyano y Caló, fui el primero que cruzó el río para juntarme con los compañeros y trabajar sobre la unidad.

Junto con otro grupo de compañeros, trabajamos en eso, se consiguió llegar al congreso normalizador de la CGT, donde se eligió el triunviro que hasta hoy sigue funcionando en el ámbito de la CGT a pesar de estas disidencias, y bueno, yo creo que los últimos acontecimientos y las últimas declaraciones, y después de este almuerzo que hubo en Mar del Plata con algunas declaraciones que no fueron compartidas por el conjunto del movimiento obrero, trajeron este especie de enfrentamiento, de malentendido.

Yo creo que las cosas de los dirigentes no las podemos dirimir por los medios. Cuando hoy tenemos entre la dirigencia sindical, los que tenemos años de actividad en esto y hemos nacido en esta escuela como la de Rucci, como la de Saúl Ulbadini, o como la del propio Hugo Moyano en su gestión, siempre lo discutimos en el marco de la Confederación General del Trabajo. Yo no soy un dirigente que me gusta denostar, ni criticar a los dirigentes por los medios.

Fijo una postura y me hago cargo de lo que hago. En este caso, no estoy de acuerdo con la marcha y lo he dicho públicamente ya hace varios días, conjuntamente con los compañeros que representamos el grupo de independientes.