Las mejores películas para tu vida laboral, según Forbes

Management

13-02-2018 Son ocho los títulos elegidos por la revista, que tratan muchas veces sobre la vocación, la resiliencia y la determinación de perseguir los sueños

El cine muchas veces consigue que nos sintamos identificados y encontremos la solución a nuestros problemas.

Las peículas pueden provocar inspiración, incluso a la hora de elegir un camino laboral.

Por eso la versión española de la revista Forbes resumió cuáles son los films sobre temáticas asociadas al trabajo y la vocación que vale la pena ver:

- En busca de la felicidad

Cuenta la historia de Chris Gardner. El protagonista le dice a su hijo: "Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo. Ni siquiera yo, ¿OK? Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Si quieres algo ve por ello y punto".

- Up in the air

George Clooney, encarna el papel de Ryan Bringhman, un trabajador cuyo empleo consiste en despedir a otros.

- El método

Esta película está basada en el libro "El método Grönholm", de Jordi Galceran. Una serie de candidatos intentan pasar un proceso de selección para lograr un puesto de trabajo.

-Yo soy Sam

Sam, un hombre con un retraso mental, lucha por la custodia de su hija Lucy y se integra en el mercado laboral para poder conseguir ingresos.

- Recursos humanos

Un joven entra en el departamento de recursos humanos lleno de ilusión y ganas de trabajar, pero las cosas no son cómo se esperaba.

- El empleo del tiempo

¿Serías capaz de engañar a tu familia para no contarles que te encuentras sin empleo? Esta película muestra hasta dónde te pueden llevar las mentiras.

- Billy Elliot

Esta película, además de contar la historia de un chico que quiere ser bailarín, transcurre durante la huelga de los mineros de hubo de Reino Unido en 1984.

- Tiempos modernos

Una mezcla de humor y crítica de "los tiempos modernos" del fordismo y los inicios de la producción en masa, según el resumen que relevó Emprendedores News. De lo mejor de Charles Chaplin.