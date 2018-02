En medio de la pelea con Hugo Moyano, el Gobierno empezó a auditar a los gremios

Economía

Eladvirtió apor la falta de información requerida para avanzar con el análisis de las memorias,y movimientos de fondos con la obra social. El Gobierno arrancó con las, en plena lucha cony la presión al resto de los dirigentes para dejarloen la movilización convocada para el miércoles 21. En esta primera tanda de las auditorías entraron, los que estaban en falta con algún requerimiento del Ministerio, con el foco en los enfrentados al Gobierno. “Es una señal a todos los, que tienen que dar respuestas por sus acciones. Nuestra animosidad no es con el sindicalismo sino con los que están, ésa es la diferencia y para eso arrancamos con las auditorías”, dijo a Clarín uno de los funcionarios abocados a la iniciativa. Algunos ya empezaron a entregar información. Otros, como Camioneros, todavía no lo hicieron. El incumplimiento contempla desdehasta la suspensión y la pérdida de la personería, de acuerdo con la Ley de Asociaciones Sindicales.A su vez la etapa de lasarrancó el jueves con la Federación de Educadores Bonaerenses, conducida por Mirta Petrocini, con Roberto Baradel una de las dirigentes duras en la paritaria docente. Suteba está en la lista para la inspección, aunque una vez que transcurran lasque arrancan formalmente mañana. La inspección física a Camioneros no será antes de la marcha del 21, confirmaron en Trabajo . El análisis incluyecontables, cruces de información con la, chequeos para constatar que los números coincidan con las actividades financieras y operativas de los gremios, listado de afiliados y autoridades. Otra lupa se posa sobre las obras sociales y los giros entre éstas y los sindicatos., de Sergio Palazzo, fue una de las que ya recibióen la obra social. Con la estructura actual con seis contadores a cargo de las revisiones, acotada según funcionarios del Gobierno -“porque es algo que nunca se hacía”-, estarán los resultados de las auditorías de entre 20 y 30 gremios por mes. En caso de encontrar irregularidades, Trabajo las remitirá a las áreas específicas comoo a la Unidad de Información Financiera (UIF), que ya entregó a la Justicia reportes de operaciones sospechosas entre el Camioneros, OCA y firmas manejadas por su mujer, Liliana Zulet.