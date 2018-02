Cristina reconoce al cepo al dólar y a Guillermo Moreno como errores

Economía

14-02-2018 En reuniones con excolaboradores habla de errores económicos. Afirma que las restricciones al dólar fueron negativas y es muy dura con el exsecretario de Comercio

En los últimos encuentros políticos que mantuvo con excolaboradores, se habla de unaKirchner que señala que algunas "medidas de su Gobierno " no tuvieron "eldeseado" y que, quizá, "no deberían haberse tomado". En al menosde las últimas dos semanas, incluyendo algunos de los últimos días, la expresidenta, aunque sin profundizar, reconoció que la aplicación del, de haberle dado cierto poder omnipresente ay de haber atormentado las, terminaron "siendo contraproducentes" y minando la "credibilidad" de su Gobierno , señala Ámbito Financiero. El reconocimiento incluso llegó al punto de hablar de la necesidad de "antes de tomar decisiones", pero aún culpa a las "presiones de los" por las medidas criticadas. En un solo capítulo deja claro que no está arrepentida y que profundizaría sus acciones. Para la exjefa de Estado, su mejor hombre en la economía fue y es, y cualquier futuro posible deberá ser con el exministro de Economía dentro de sus huestes. Cristina de Kirchner no menciona la palabra. Pero reconoce que lasal acceso a lasfue un error, al que "se vio empujada a cometer" pero que obedeció a una situación "que no era fácil".La expresidenta se refiere a lo que ella misma interpretó entre octubre y noviembre de 2011 como un intento deel peso, luego de haber vencido en las elecciones presidenciales por un 54 por ciento. Antes de reasumir, y mientras armaba su gabinete económico, que llevaría a Hernán Lorenzino al Ministerio de Economía en reemplazo de Amado Boudou, que asumiría como vicepresidente, luego fallido, hubo presiones paraque en esos tiempos cotizaba a 4,3 o 4,5 pesos. Sobre, la expresidenta es terminante e implacable en su opinión negativa. Hasta, a veces, llega alEn este punto, en varias oportunidades fue explícita y consideró el haberleal exsecretario de Comercio como unHasta reconoce como una cuestión personal no haberleaún antes de noviembre de 2013, cuando luego de haber perdido las elecciones legislativas de medio término, Moreno dejó la secretaría. Señala al exfuncionario como el culpable de la, y considera esa acción como una "bola de nieve" de la que no se pudo salir. Más enojada está aún con los pasos que el exsecretario tuvo una vez que dejó su función de diplomático romano y comenzó su andar como hombre del peronismo porteño independiente, precisa el matutino.