El truco para escuchar de forma discreta los audios de WhatsApp

Tecnología

14-02-2018 Las grabaciones de la aplicación de mensajería instantánea pueden reproducirse también por el altavoz con el que se escuchan las llamadas. Así, quedan fuera del alcance de oídos indiscretos

La función que posibilita enviar mensajes dea tus contactos dees una de las más famosas y utilizadas desde que se implementase en la aplicación de mensajería instantánea. Normalmente se utiliza en momentos en que los que el mensaje es muy importante y urgente o cuando se está caminando y es difícil escribir al mismo tiempo. Perolos receptores de ese audio deciden postergar el momento porque su escucha implicade la gente que está a su alrededor. Sin embargo, existen varias formas para poder reproducir los audios de manera discreta y solo para los oídos del usuario. La primera es agregar unosal dispositivo, abrir la aplicación y presionar el botón de reproducir en la grabación deseada, con lo que inmediatamente podremos oír de forma individual el mensaje.Pero, ¿qué pasa si no se tiene ese componente a mano? Aún así se reproducirán los mensajes de una forma discreta, ya que WhatsApp implementó unaque mucha gente desconoce:. Para ello,. El mensaje se escuchará por el auricular destinado a las llamadas y no por el altavoz del teléfono, lo que te permitirá que solo uno escuche el audio. Esta herramienta funciona tanto para la versión de iOS como para los dispositivos con Android. Así que ya no tienes excusa para oír las grabaciones que te envían a través de WhatsApp