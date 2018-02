Los salarios subieron 27,5% durante 2017 y le ganaron a la inflación, según el INDEC

Economía

14-02-2018 El organismo estadístico oficial señala que los más beneficiados fueron los trabajadores "en negro", con una suba promedio del 31,5%

Te puede interesar Ni dólar, ni inflación: el crecimiento de la economía 2018 es lo que más preocupa al Gobierno y alarma a inversores

En medio de la discusión por las paritarias , elinformó este miércoles quelospromediaron un crecimiento del, con lo que superaron en 2,7 puntos porcentuales a lade ese mismo año.A su vez, elsubrayó que el índice de salarios totalacumuló un aumento dea lo largo del año pasado, como consecuencia del incremento de 27,3% del sector privado y un aumento del 25% del público.Según el instituto que conduce Jorge, lade todo el año pasado se ubicó en, una cifra que estuvo en línea con las proyecciones de consultoras privadas.De este modo y siempre según las estadísticas públicas, losle, aunque con resultados dispares entre empleados públicos, privados registrados y aquellos que son considerados trabajadores en negro.



Sin embargo, llamativamente, quienes resultaron más beneficiados fueron los empleados en el sector no registrado, cuyos salarios redondearon un aumento del 31,5%, con lo que la ventaja sobre la inflación llegó al 6,7%.



El índice de salarios total mostró un crecimiento de 27,5% acumulado durante el 2017, como consecuencia de la suba 26,5% del registrado y de 31,5% del privado no registrado.



Además, el índice de salarios total verificó un incremento de 1,1% en diciembre pasado respecto de noviembre anterior, como consecuencia de la suba de los registrados de 0,6% y de 2,9% en el privado no registrado.



En diciembre, el índice del salario registrado mostró un crecimiento de 0,6% respecto al mes anterior, como consecuencia del incremento de 0,7% del privado y un aumento del 0,5% del público.



A diferencia de lo ocurrido a lo largo de 2017, en el último mes la inflación superó claramente a los salarios, ya que el costo de vida experimentó un fuerte aumento del 3,1%.