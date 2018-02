Solo el 3% de los argentinos tuvo que cambiar de trabajo por estar en pareja con un compañero

Management

15-02-2018 El 88% de los consultados en una reciente encuesta consideró que mantener una relación exitosa en el ámbito laboral es posible

El 88% de los argentinos confía en que unapuede seren el, según se desprende de una encuesta de Grupo Gestión. El informe se dio a conocer en el marco del Día de los Enamorados (14 de febrero). La compañía de servicios de Capital Humano quiso conocer el estado de las relaciones sentimentales en el ámbito laboral local y su nivel de aceptación. De acuerdo con el estudio, elafirmó habercon un/a compañero/a de trabajo y sólo elpor este motivo. Asimismo, de esta encuesta se desprende que la mayoría de lasmantienen unaen el ámbito laboral. Así se expresaron el 71% de las firmas relevadas. Solo un 9% indicaron lo contrario. El restante 20% no supo o pudo contestar.Sobre el, las respuestas estuvieron divididas: 46% señala que no influye en las tareas diarias, mientras que el 43% indica que el trabajo sí se ve afectado. Acerca de losa la hora de tener una relación en la oficina , el 37,50% precisó que "separar lo laboral de lo personal" es lo más complicado, seguido por otras desventajas como compartir demasiado tiempo juntos (30%) y mantener las apariencias cuando hay un problema en la relación (21%). Por otro lado, sólo unafirmó con seguridad que unaque trabaja en el mismo lugar, en contraposición con el 86%, que se opone o no lo sabe. Sin embargo, a pesar de todos los obstáculos y desafíos que pudieran presentarse, el 45% confía en que una pareja puede triunfar en el ámbito laboral y 43% afirma que es posible, contra sólo el 12% restante.