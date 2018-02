Preocupan los "agrodólares": 13 millones de hectáreas de soja y maíz están en situación "regular o mala"

Comex

15-02-2018 Un revelador informe emitido por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires advierte que las lluvias de los últimos días fueron insuficientes para revertir el déficit hídrico que sufre el campo

Lasregistradas en los últimos días sobre las zonas afectadas porno pudieron aliviar la situación de déficit hídrico que sufren los cultivos, por lo que más de la mitad de la soja y maíz implantados se encuentran en una condición de cultivo entre regular y mala, informó la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCR). Según la entidad porteña, dicha condición afecta adelimplantado, ade lay adel. "Durante la última semana se registraron precipitaciones de variada intensidad en distintas regiones del país, pero las mismas, por lo que deimplantadas con estos cultivos mantienen una condición de humedad entre regular y mala", explicaron desde la BCBA. "El stress hídrico afecta en mayor medida a lotes de soja que se encuentran entre diferenciación de vainas y comienzo de llenado de grano, mientras que lotes de maíz tardío aún no comenzaron a transitar el período crítico de definición de rendimiento", agregaron.De todas maneras, la estimación de producción final de soja no cambió de acuerdo del informe anterior y se mantuvo en 50 millones de toneladas,a las estipuladas en la primera proyección de cosecha y 13% que en la campaña anterior. En paralelo, la recolección de los primeros lotes tempranos de maíz comenzó en el centro del área agrícola nacional conque hasta el momento se ubican porEn cuanto a los lotes tardíos, la restricción hídrica afectó "el normal crecimiento y desarrollo del cereal sobre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, por lo que elen el caso de no acumularse nuevas precipitaciones en el transcurso de las próximas semanas, aseguraron. Al igual que la soja, la estimación de producción se mantuvo sin cambio, en 39 millones de toneladas, según Télam. Por último, la cosecha de girasol avanzó sobre el 37,5% de la superficie apta (unas 645.000 toneladas) con un rendimiento promedio 21,2 quintales por hectárea y una proyección de producción de 3,6 millones de toneladas, estimación que se mantuvo a pesar de que la oleaginosa implantada en el sur de Buenos Aires y La Pampa se encuentra llenando grano bajo una condición de humedad deficitaria.