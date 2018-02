Se cumplen los peores pronósticos: con el 1,8% de enero, el año empieza con una inflación que calienta las paritarias

Economía

15-02-2018 El índice de precios del INDEC marca un fuerte incremento que deja mal parado al objetivo oficial del 15% para todo el año. En cambio, las previsiones de analistas privados para este año tienen y piso del 20%, con algunos que advierten que incluso podría superar el 24,8% del año pasado



La suba de enero

La "núcleo", bajo la lupa

Un primer trimestre "caliente"

El INDEC informó este jueves que laa nivel nacional fue del, lo que no sólo supero las previsiones de las consultoras privadas, sino deja mal parada a la meta oficial del 15% para todo 2018.Elfría para eltiene unpolítico y económico, porque llega justo en el momento en que se llevan adelante lascon los principales gremios.Aunque algunos sindicatos, en una muestra de fe, ya se avinieron a recibir aumentos del, el tono de las discusiones salariales puede virar si se piensa que lasmás conservadoras hablan de unpara este año.Hay economistas como Jorge, de la Fundación Mediterránea, que estiman que en abril ya se habrá acumulado la mitad de la inflación prevista para todo el año y se pregunta por las derivaciones políticas de esa situación.Más escéptico aun es Diegola inflación del 24,8%Entre los rubros del(Índice de Precios al Consumidor) que registraron más subas se ubicaron:y cultura: 3,5%.y Hoteles: 2,9%.y Tabaco: 2,3%.: 2,2%.y Bebidas no Alcohólicas: este ítem, que más impacto tiene en los sectores de menores recursos, registró en enero un alza del 2,1%.Además, en el informe del INDEC se destacó undelen el nivel de precios medido paraSi bien el número delcomienza a generaren los planes del Banco Central y el Palacio de Hacienda, al menos representa un alivio con respecto a la "" del último, que fue deCuando se conoció ese número impactante, el mes pasado, lo que encendió las alertas fue el preocupante salto de la ""; es decir, la medición que excluye a aquellos productos y servicios cuyos valores se ven afectados por la estacionalidad o por la regulación del Estado.Según el INDEC , en diciembre se ubicó en, bastante más alto que el 1,3% de noviembre. Durante todo el año pasado, entonces, la "núcleo" fue de, no tan alejada de la inflación general.Ahora, en enero, la "núcleo" marcó, un valor menor al del índice general, pero que también complica las expectativas inflacionarias oficiales.Esta medición tiene. Sucede que es la que mira el Banco Central para tratar de adivinar cómo va el proceso de "".Si bien las metas de inflación tienen como objetivo el, a Federico Sturzenegger le gusta guiarse por la "" que limpia de alguna manera cómo se comportan losde la economía.El economista jefe del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (), Alfredo Gutiérrez, aseguró que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) tendrá unadurante elproducto de las subas de tarifas en los servicios públicos y otras variables, pero estimó que a partir de abril habrá una desaceleración que llevará a que la inflación termine el año “y el”. “Elestará entre el 18% y el 20%”, indicó Gutiérrez Girault, al tiempo que explicó que “desde el IAEF teníamos una previsión de unen la inflación en el primer trimestre por los”. Además indicó que “a esto se agrega alguna hipótesis de, y la estacionalidad en el gasto en turismo y en las cuotas de los colegios al inicio de las clases”. “La inflación delde 2018 tiene factores que contribuyen a que permanezca elevada”, explicó el analista, quien precisó que “es posible que el aumento del trimestre supere al de igual periodo de 2017 y”.Además remarcó que “silo del, la inflación del año sería”, pero aclaró que “desde el IAEF no creemos que eso vaya a pasar”. “Esperamos que deen adelante haya unen la tasa de inflación hasta converger en el”, sostuvo Gutiérrez Girault. Descartó, además, que el ajuste en elcon respecto al peso vaya a modificar demasiado esa previsión, al destacar que “el traslado de los movimientos delal nivel general de precios es del orden del 15% al 20%”. “Es decir que si el tipo de cambio se mueve en un, los precios suben”, afirmó el economista.