Vidal ofreció un 15% a los docentes y un pago de $4.500 a los que no faltaron durante 2017

Economía

15-02-2018 Los gremios que agrupan a los maestros bonaerenses habían manifestado su rechazo a la propuesta oficial antes de ingresar a la primera reunión de negociación. Estiman que la inflación del año rondará el 20%. Roberto Baradel, de Cetera, advirtió: "Espero que no nos lleven a hacer un paro"

Laspor laen la provincia de Buenos Aires comenzaron casi con unentre las pretensiones de los gremios y la oferta del Ejecutivo.En una reunión realizada en la tarde de este jueves, el gobierno de María Eugeniaofreció a los docentes un, lo que los gremios ya habían rechazado comoantes de comenzar el encuentro."El gobierno hizo trascender en los medios que iba a ofrecer un 15% de aumento y eso. Espero que no nos lleven a tener que hacer", advirtió el jefe del gremio mayoritario Suteba, Roberto Baradel “La oferta tiene que estar a la altura de las. Ya el Banco Central habló de, nosotros creemos que será más alta. No vamos a aceptar salarios a la baja. Además, debe habery reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo del año pasado”, dijo el gremialista.Con el aumento del 15%, elpasaría de los actuales. Esta mejora salarial se pagaría en tres tramos.La propuesta de Vidal tiene una parte, que es la idea de pagar unpor única vez a los docentes titulares que no faltaron nunca durante eldel año pasado.Lo cierto es que la gestión de María Eugeniaya da por hecho que habrá un, para el que se comprometió a elaborar una propuesta sujeta alpara 2018.