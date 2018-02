YouTube TV agrega más canales a su oferta

Tecnología

16-02-2018 A partir de marzo la suscripción mensual subirá a 40 dólares al mes. Este incremento lo pone al mismo nivel que Hulu y la PlayStation Vue de Sony

, el servicio de televisión de la plataforma de vídeos en línea, está creciendo. La programación se amplía incluyendo canales como TNT, CNN, Cartoon Network o Adult Swim, entre otros. Ahora los espectadores podrán disfrutar de programas como Rick y Morty, The Alienist y una selección de deportes de todos los tipos. Todas estas novedades han hecho que el precio incremente. A partir de mediados de marzo la suscripción mensual subirá 5 dólares, de 35 a 40 dólares al mes. Este incremento pone a YouTube TV al mismo nivel que la televisión en vivo denominaday la. La plataforma de TV le da a los clientes la opción de suscribirse paraen caso de que haya aumentos en el futuro, aunque ha comunicado que estos incrementos no sucederán con mucha frecuencia.Además, ha explicado que no solo losson una ventaja para el público sino que YouTube TV incluye una nube sin límites de almacenamiento y seis usuarios individuales por cuenta. El servicio streaming beneficia principalmente apero la plataforma pretende extenderse también a otras regiones. Los usuarios que tengan contratado YouTube TV, también pueden disfrutar de la programación exclusiva de YouTube Red y de canales de youtubers de gran prestigio. Para los usuarios que no quieran pagar el incremento de YouTube TV existen otros servicios de televisión muy parecidos: Sling TV que cuesta 20 dólares al mes, o el paquete básico de, que vale 35 dólares. Ninguno de estos tiene pensado incrementar su precio en los próximos meses.