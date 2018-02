Voluntarios de Diageo, Nestlé y Fundación Forge capacitaron a jóvenes en habilidades "blandas"

Management

16-02-2018 Fue en una una nueva edición del programa de Responsabilidad Social, "Learning for Life", en el cual se formaron 35 personas

Dentro de su programa de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) denominado "Learning for Life", Diageo inició el curso de capacitación en "Reposición y manejo en el punto de venta". Es un instrumento que busca colaborar en laDurantese capacitará a los participantes a través de contenido educativo brindado porparticipantes -Diageo, Nestlé y Fundación Forge- y se pondrá especial atención al desarrollo de, relacionadas a la cultura del trabajo, la confianza y el autoconocimiento. Las firmas que participan consideran que alinear eles fundamental para lograr la realización personal, por eso durante el programa se hará hincapié en las. Posteriormente se enfocarán en la capacitación y entrenamiento profesional. Gracias a la participación de organizaciones líderes, se espera que más deldel programa. "En Diageo queremos seguir brindando oportunidades de progreso personal y a través del programa 'Learning for Life'a jóvenes que quieran salir adelante mejorando su calidad de vida y accediendo a un puesto laboral. Nos aliamos a empresas e instituciones líderes para seguir generando oportunidades y ofrecer un aporte a la sociedad en las comunidades donde trabajamos", afirmó Cecilia Picoaga Boluarte, Gerente de Responsabilidad Social de Diageo para la región de PEBAC. "Para Fundación Forge, cuya misión es facilitar una inserción laboral de calidad a jóvenes de bajos recursos económicos, resulta fundamental establecercon empresas de calidad como Diageo. Para esta oportunidad proponemos que los jóvenes se formen en conceptos básicos de reposición y preventa minorista de distintos rubros de negocios (bebidas, alimentos, limpieza) para que puedan emplearse ya sea en Diageo o en otras compañías de consumo masivo", dijo por su parte Marcelo Fernandez, Director de Fundación Forge en Argentina. "Learning for Life" es una parte integral de Diageo. El programa, que se desarrolla desde 2008, buscaal co-diseñar proyectos específicos que aborden las necesidades locales, permitiendo conectar personas de alto potencial con vacantes laborales, reduciendo la brecha entre las experiencias de los jóvenes y las exigencias de las empresas. En la Argentina ya se han formado jóvenes en las áreas de gastronomía, hospitalidad, retailer y emprendedorismo.