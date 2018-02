¿Por qué la CIA pide no usar teléfonos de Huawei y ZTE?

Tecnología

16-02-2018 La Unión Europea, que suele ser celosa con la privacidad de las tecnologías, no ha hecho ninguna advertencia sobre dispositivos de estas empresas chinas

La cadena televisiva estadounidensepublicado una información según la cual los responsables de las principales agencias de seguridad derecelan de los productos de firmas como. Según lo que publicó este medio estadounidense el director del, ha declarado en elel martes: “Estamos profundamente preocupados por los riesgos de permitir que cualquier empresa o entidad que está en deuda con los gobiernos extranjeros que no comparten nuestros valores para ganar posiciones de poder dentro de nuestras redes de telecomunicaciones”. En la noticia se alude también a que los responsables de las principales agencias de loshan manifestado sus dudas sobre si los empleados públicos deberían usar terminales de Huawei y ZTE. Dos de las principales empresas chinas productoras de teléfonos móviles, que son cercanas al Gobierno chino. ZTE de hecho incluso fue sancionada por romper el embargo comercial contra. El operador de telecomunicacioneshabía cancelado en el último momento un acuerdo con Huawei para la distribución de algunos productos de la empresa china.Varios medios apuntan a presiones del Gobierno de Estados Unidos . La situación de tensión es tal que incluso ladijo que contemplaba nacionalizar la red de quinta generaciónde Estados Unidos para evitar que empresas extranjeras accedan a los datos que circulen por ella. Fuentes de Huawei, uno de los principales competidores deen el mercado de la telefonía, negaron las acusaciones sobre la seguridad de sus dispositivos. La, que suele ser bastante celosa con los aspectos relacionados con la privacidad de las tecnologías, no ha hecho ninguna advertencia sobre los dispositivos de estas empresas chinas. No es la primera vez que productos tecnológicos de países con los que Estados Unidos mantiene una especie de guerra fría han sido puestos en entredicho. El caso más conocido es el del software de seguridad de la empresa rusa, cuyo uso ha sido prohibido en agencias gubernamentales.