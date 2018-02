Un banco de Andorra rechazó un depósito de u$s5 millones de Sapag porque sospechaba que eran sobornos

Legales

La Banca Privada d'Andorra rechazó en 2008 undel entonces gobernador de la provincia de Neuquén, Jorge, porque sospechaba que los fondos provenían del. Según una investigación realizada por el diario El País de España, el ex mandatario del Movimiento Popular Neuquino intentó distribuirenvinculadas acreadas en Belice que incluían como beneficiario a su ministro de Energía, Guillermo Coco. Los dirigentes que tienengubernamentales son calificados como Persona Políticamente Expuesta (PEP) en el. Como tal, Sapag fue objeto de unay el banco concluyó que el dinero que se quería depositar provenía de sobornos."Los fondos corresponden aoriginadas por las intermediaciones en lasde las concesiones que se otorgan periódicamente a empresas reconocidas en la" en el sur de la Argentina, precisó un informe interno de la entidad fechado el 6 de agosto de 2008 en un expediente caratulado "Coimas del petróleo de los Kirchner. Rechazada". En esa entidad, que llegó a tenery un volumen de negocios de, también hay un expediente sobre un funcionario actual del gobierno de Mauricio Macri, el subsecretario general de la Presidencia, Valentín Díaz Gilligan. Máster en Economía y ex funcionario del gobierno porteño, Díaz Gilligan habría intentado ocultaren una cuenta que se abrió en 2012 a nombre de unaligada al fútbol que representaba e integraba como accionista, según los documentos a los que accedió El País. El funcionario de Cambiemos y también integrante de la Comisión Directiva de River aseguró que el dinero no era suyo y que intermedió ante el banco para hacerle un favor a su "amigo" Francisco "Paco" Casal. "Él tenía un juicio con el fisco y no podía figurar. Yo en ese entonces era asesor y facturaba como un trabajador autónomo", argumentó.