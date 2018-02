Advierten que la reforma tributaria perjudica a los pequeños productores

Impuestos

16-02-2018 La Federación Agraria emitió un documento en el que asegura que las pymes se veran debilitadas y que la concentración económica se irá profundizando

Preocupada por la situación de las economías regionales, la conducción nacional de(FAA) advirtió que lapromovida en diciembre último por el Gobierno nacional, lejos está de beneficiar a losy que por el contrario, sí lo hace para los grandes. Así lo afirmó Omar Príncipe, presidente de la entidad, que analizó las dificultades para acceder alcomo uno de los problemas que continúan sin solución. "Losno somos sujetos de crédito en los bancos y nos financiamos en el sistema. En este sentido, el dato de que los pequeños productores a fines de 2017 hayamos terminado con un 20% más de endeudamiento que un año antes y teniendo ya el 85% de la cosecha vendida, nos preocupa", advirtió. La entidad dio a conocer un trabajo encargado a unpara analizar el impacto en los pequeños y medianos productores de la mencionada reforma.La conclusión que se destaca es que "sonque benefician a los más grandes". Esto porque la reforma "iguala" pequeños con grandes, con lo cual sólo se genera debilidad en el que menos tiene. "Así, las pymes del campo y la ciudad se verán más debilitadas de lo que ya están frente a los actores más concentrados", afirmó el contador Daniel Pavicich, responsable del estudio técnico. Por ejemplo, se destaca que respecto al cambio dedel Impuesto a las Ganancias, sólo es de alcance para empresas de capital (sociedades constituidas regularmente o establecimientos permanentes de sociedades del exterior), no habiendo ningún cambio paray sociedades de hecho, que son la mayoría en la actividad agropecuaria. "Las sociedades más pequeñas pagarán más Ganancias que las grandes empresas y también las empresas unipersonales que pagan la alícuota del 35% sobre utilidades netas de deducciones superiores a $320.000". Sostiene también que setodos losque en materia de cargas sociales que tenían las pymes a su favor, en relación con las grandes. "A estos contribuyentes le bajan los impuestos , mientras a los pequeños productores nos seguirá impactando la enorme presión tributaria que no cede.Si a esto le sumamos la suba de costos como el gasoil o tarifas, más los problemas climáticos y un Estado ausente a la hora de dar respuestas, la verdad el panorama es muy complicado", sintetizó Príncipe. Respecto del impuesto a los, se critica la reducción del porcentaje comode Ganancias, para productores y sujetos que presten servicio de laboreo de la tierra, siembra y cosecha, aunque se destaca la reducción del IVA, del 21% al 10,5% para productores avícolas, de ganado porcino y conejos, medida considerada "importante" para combatir la informalidad. El panorama trazado por la FAA se completa con laque se vivió el año pasado, donde el complejo agroalimentario terminó con una baja del 3% en promedio, con sectores con caídas pronunciadas como la lechería, donde se exportó un 24% menos. A lo que se agrega la situación actual del clima, que por la falta de lluvias la zona núcleo redujo las estimaciones de rinde para soja y maíz. "En este contexto hay cientos de productores que no podrán seguir manteniendo su chacra", advirtieron.