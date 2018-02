La Justicia rechazó a la Asociación de Bancos como "amicus curiae"

Legales

16-02-2018 La decisión de la Cámara en lo Comercial se dio en un proceso colectivo en el que se discute la legalidad de la comisión por “mantenimiento de cuenta

La Sala B de la Cámara Comercial rechazó unade la Asociación de Bancos de la República Argentina (), para ser admitida como amicus curiae en un juicio donde se discute la legalidad de la comisión que cobran los bancos “por mantenimiento de cuenta” Fue en la causa “PADEC Prevención Asesoramiento y Defensa del Consumidor c/ BNP Paribas s/ Ordinario”, donde en primera instancia se había declarado lade losde caja de ahorro vigentes al 15 de febrero de 2003 “y aquéllos celebrados con posterioridad, teniendo por no convenida la cláusula que estableció el derecho a lade una comisión por ‘’”; y a su vez condenó al Banco a restituir “la totalidad de los importes percibidos por tal concepto”. En Cámara, ABA buscó acercar al tribunal “cierta información que fuera solicitada por aquélla” al Banco Central de la República Argentina sobre elde lascuestión que fue propuesta por la parte demandada como un hecho nuevo en la instancia de alzada. Pero el Tribunal de Apelaciones, con votos de los jueces Matildey Lilia Gómez Alonso de Díaz Cordero, rechazó el pedido, principalmente porque la participación como amicus curiae en Cámaraen la acordada de la Corte Suprema 7/13, que crea el Reglamento de Intervención de Amigos del Tribunal.El fallo aclara que la presentación pretendida “sólo se encuentra prevista para elde lade Justicia”, que la admite “en todos los procesos judiciales correspondientes a la competencia originaria o apelada en los que se debatan cuestiones de trascendencia colectiva o interés general”. “De manera que opera únicamente en ese ámbito y no en ela los”, señaló la Alzada. Pero más allá de esa limitación, las juezas consideraronlaporque “no se condice con laque tuvo en mira el alto tribunal al reglamentar este tipo deen la administración de Justicia”. El fallo explica que el artículo 4 del Reglamento sobre Intervención de Amigos del Tribunal establece que la actuación como amicus “no podráa los tomados en cuenta al momento de trabarse la litis, o que oportunamente hayan sido admitidos como hechos nuevos, ni versar sobre pruebas o elementos no propuestos por las partes en las etapas procesales correspondientes”.