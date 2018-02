Advierten que la Argentina es "vulnerable" frente a un cambio de escenario financiero mundial

Finanzas

18-02-2018 El centro de estudio de la Fundación Mediterránea detecta "posibles dificultades concretas" en el ámbito externo, pero también destaca la expansión que muestra el comercio mundial y el avance rápido del PIB mundial

La Argentina espera un 2018 promisorio desde el punto, con varios países en crecimiento , aunque un escenario con "" en cuanto a lo, según un analista del instituto IERAL, de la Fundación Mediterránea.El experto Gustavoanalizó el cambio dely su impacto sobre la Argentina y llegó a la conclusión de que "no todas son malas noticias".En cuanto a las noticias provenientes de los Estados Unidos sostuvo que "en un contexto en el que lase acerca al, el gobierno lanza un plan fiscal de carácter expansivo, lo que alimentó los temores de unaque obligue a la Reserva federal a subir las tasas de interés a un ritmo mayor al esperado".Sin embargo, señaló, "lasse ubican en un andarivel que no difiere demasiado de lasregistradas en los últimos meses"."Asimismo, la suba deno se aparta demasiado de la trayectoria de los indicadores de productividad", dijo.Evaluó que "en la medida en que la suba de tasas en Estados Unidos ocurra dentro de los, esta noticia será compensada por el hecho que el comercio internacional ha vuelto a crecer a un ritmo cercano al histórico, y que el PIB mundial se está expandiendo a la tasa más alta de los últimos siete años"."Estedebe ser monitoreado, porque una aceleración de la inflación en los Estados Unidos más allá de lo observado hasta aquí, podría cambiar el cuadro de situación", consignó el especialista."Lasde las primeras semanas del añoparticularmente a la Argentina.por la necesidad de tomar deuda para financiar el rojo fiscal y por el elevado déficit externo", consignó.A la vez, aclaró que "esto hizo que lay la depreciación de la moneda fuera mayor en la Argentina que en otros emergentes. En los últimos días, los mercados se calmaron, pero lo ocurrido en el arranque del año subraya el hecho que laes muy sensible a los cambios de humor del escenario financiero internacional".Ocurrió que "en el transcurso del mes de febrero, loshan mostradoa partir del aumento en las tasas de interés de largo plazo en Estados Unidos y de las fuertes caídas en la bolsa de valores en ese país"."Estos hechos ry profundizaron tanto la depreciación del peso (respecto del dólar) y el aumento del, dinámica que ya había comenzado en diciembre con el cambio dispuesto por el gobierno de Mauricio Macri en las metas de inflación Reyes consideró que "el2018 desde el punto de vista comercial es sin dudasya que se espera que el comercio mundial y gran parte de los principales países del mundo aceleren su crecimiento "."Sin embargo, desde el punto de vista, el mundo comienza a cambiar y puede presentarpara Argentina en 2018", consignó.Señaló que "desde el punto de vista comercial, la mayores claramente una buena noticia".