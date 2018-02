¿Letes o Lebacs?: las opciones de esta semana para invertir en dólares y en pesos

Finanzas

18-02-2018 El Tesoro licitará letras en divisa que permiten hacerse con divisas más baratas en 130 días. El Central ofrecerá un interés cercano al 27 por ciento por sus bonos. Qué recomiendan los analistas

Letes



Lebacs

El mix

El Gobierno y elcompetirán esta semana por los fondos de los ahorristas. Elrealizará una nueva emisión de, las letras que permiten comprar dólares más baratos y cobrarlos en 126 días con un interés módico. Por su parte, elbuscará colocar sus, los instrumentos con los que absorbe pesos del mercado a cambio de rendimientos jugosos.Las dos inversiones , de, pueden operarse desde el home banking de cualquier entidad financiera. Solo es necesario crear unay asociarla con la caja de ahorros o la cuenta corriente. Y permiten comprar dólares o invertir en pesos escapándole a la tradicional compra de divisas o el armado un plazo fijo.Si lasfueron lapara los ahorristas en los últimos dos años, el cambio en la política monetaria del Gobierno y la mayor volatilidad del mercado global le devolvieron protagonismo al, que se estacionó en los $20 pesos Entre el martes a las 10 y el miércoles a las 15, el Tesoro recibirá ofertas para suscribira 126 y a 203 días. Buscaráen el plazo más corto yen el más largo y los inversores minoristas, que busquen bonos por hasta u$s 50.000, tendrán prioridad.Laspueden suscribirse en dólares o en pesos al tipo de cambio mayorista del martes 20. Como el Estado pagará con dólares, es una alternativa para comprar divisas más baratas, aunque cobrándolas en un tiempo. Como cualquier otra letra, existe unen el que puede venderse este instrumento de necesitarse el dinero con antelación.El precio de suscripción de la Lete más corta será depor cada lámina de, lo que implica una tasa del 2,85% anual. La letra a 203 días tendrá un precio de u$s 983,05 y una tasa implícita del 3,1 por ciento anual. En ambos casos, el rendimiento es superior al de un plazo fijo en dólares."Las Letes en dólares son para un", explica Sabrina, directora de Portfolio Personal. "Para el inversor ultraconservador que quiera tener la mayor parte de su cartera en dólares están las Letes. Si está dispuesto a asumir un poco más de riesgo, la caída de los bonos soberanos del último tiempo le permite entrar a esos instrumentos a un precio más atractivo", continúa.Este instrumento tan seguro como un plazo fijo permite obtener rendimientosa riesgo nulo. Los analistas coinciden en que, si bien la tasa cayó desde que el Banco Central relajó su política monetaria,La mayor volatilidad delde las últimas semanas y los malos datos de inflación obligaron al BCRA a interrumpir la reducción de tasas de interés. Eso, que se acomodó en torno a los $20.Los analistas coinciden en que la(alrededor de un mes) pagará un interés de, unos 7 puntos por encima de la inflación esperada."Con la perspectiva de que las tensiones en else descomprimieron y como el contexto se mantendría favorable en las próximas semanas, se abrió una oportunidad para volver a", dice Juan Manuel, responsable de Estrategia de Puente. "Vemos valor en la parte corta de la curva de, dado que los plazos más largos descuentan bajas de la tasa de interés demasiado agresivas para el panorama inflacionario de los próximos meses", continuó.En ese contexto, las inversiones enpueden, aunque los rendimientos en pesos siguen siendo altos. Diego Martínez, de MB inversiones , lo resume así: "Una opción es invertir el, aprovechando que pueden suscribirse en pesos al tipo de cambio mayorista, y otro, porque en marzo las tasas implícitas siguen estando por encima del 27 por ciento".Y advierte que puede haber másque impacten en el. "¿Pasó lo peor? No lo sabemos. Creo que la volatilidad va a seguir".