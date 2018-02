Palazzo pidió perdón por el paro bancario de 48 horas pero advirtió que podrían redoblar las medidas de fuerza

Economía

19-02-2018 El líder de La Bancaria pidió "disculpas y comprensión" por la huelga que comienza hoy en reclamo de una mejora salarial. Las cámaras propusieron un aumento del 9% anual con claúsula gatillo. "Es inentendible", dijo el gremialista y señaló que economistas estiman una suba de precios anual del 19,4%

El secretario general de la Asociación Bancaria,, pidió "" por el paro de 48 horas que van a llevar adelante los empleados bancarios desde este lunes en reclamo de una mejora en ladel 9% con un. "Nosotros la semana pasada tuvimos reuniones conpara pedirles que nos paguen un bono y seguir discutiendo sin paro, pero nos dijeron que (el ministro de Trabajo , Jorge)les dijo que no", cuestionó. De todas maneras, el dirigente subrayó: "Pidopor el paro ya la gente, pero no nos dejan otro camino". "Si pagan el 19,4% (inflación que estima el Banco Central) conal primer día del acuerdo, está todo bien y firmamos", sostuvo en declaraciones radiales. La Bancaria reiteró en varias oportunidades que busca una suba de 24,8% si no implicaLos empleados del sector ya habían realizado una huelga el medida de fuerza que tuvo un alto acatamiento, que el gremio consideró superior al 96%. El sindicato acusa a las entidades financieras depese a que obtienen "" y argumenta que los paros fueron convocados porque los empresarios realizaron la misma oferta salarial en las seis reuniones concretadas para negociar. Calculó, además, que con lade los bancos, "un sueldo promedio pierde $33.000 anualmente y un sueldo inicial $36.000". Palazzo definió como "inentendible" la propuesta de las cámaras y señaló que hasta el Banco Central publicó un relevamiento que estima "un porcentaje depara 2018 de". Además, cuestionó al sector empresarial que "ofreció, que consistió en uny un ajuste por inflación"."Les propusimos que den elpor enero y febrero, y que después en marzo y abril sigamos conversando sin realizar medidas de fuerza, pero nos respondieron que el ministro (Triaca) no los deja", indicó el dirigente. Palazzo , cuyo gremioconvocada por el gremio depara el miércoles próximo, aseguró que los dirigentes de la Asociación Bancaria tienen "abierto el teléfono por si quieren reunirse el fin de semana a la hora que quieran", pero pidió que "elsea en sentido razonable y no en la forma de imposición"."Hemos tratado de evitar por todos los medios pero no han querido", lamentó el dirigente y señaló que el gremio "no tiene'in eternum'" pero "si la idea es" quedarán "obligados aen materia de".Por último, rechazó que la postura del gremio obedezca a su acercamiento con la senadora nacional Cristina, como señaló el presidente de la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), Claudio, quien dijo que la medida de fuerza se debe a ""."En principio, soy afiliado", recordó y agregó: "Creo que quierencon una paritaria a la baja y que el ajuste lo pague el trabajador".