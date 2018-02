Google lanza la aplicación Gmail Go para los teléfonos más modestos

Tecnología

19-02-2018 Esta versión del correo electrónico se entiende dentro de la estrategia de la empresa por adelgazar el peso de algunas de sus principales aplicaciones

En su estrategia para ampliar aún más el uso deacaba de lanzar: una versión de su aplicación de correo preparada para funcionar con un GB de RAM. La mala noticia es que Google la reservó para teléfonos que usen, por lo que sólo podrá usarse en terminales muy modestos de última generación, la mayoría lanzados en países con ingresos por habitantes muy modestos.Esta versión de Gmail se entiende dentro de la estrategia de Google por adelgazar el peso de algunas de sus principales aplicaciones. Ya lo habían hecho anteriormente con el asistente personal, cony con. Aunque casi es más importante tener en cuenta que existe una versión Go del propio Android 8. Android Go deja más memoria libre y está especialmente pensado para ahorrar en el consumo de datos.son algunas de las aplicaciones que han sido adelgazadas a propósito para Android Go.