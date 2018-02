Ley de Responsabilidad Fiscal: sólo un tercio de las provincias tiene superávit

Economía

19-02-2018 La ley aprobada en diciembre pasado dispuso que el gasto salarial no puede superar la inflación real y las plantillas de empleados deben acompañar el crecimiento poblacional

Lasvan a enfrentareste año para ajustar el gasto público. Es que en un escenario con reclamos salariales por encima de la pauta oficial -del 15%- y las nuevas restricciones fijadas por la Ley de, solo un tercio de las administraciones provinciales cuenta con un amplio margen financiero. Según el Instituto del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), San Juan (12,3%), Santiago del Estero (11,8%), San Luis (8,0%) y Córdoba (5,9%) encabezan el ránking de las ocho provincias con superávit fiscal después delde deuda. Mientras que Jujuy (-17,9%), Santa Cruz (-18,9%) y Chubut (-19,15%) figuran al tope en el otro extremo de la tabla, entre los 16 distritos en rojo, incluida CABA. Esto significa que algunas provincias tendrán que hacer unpara limitar el gasto. La ley aprobada en diciembre pasado dispuso que el gasto salarial no puedey las plantillas de empleados deben acompañar el crecimiento poblacional. Esas son las variables que tendrán en cuenta el Gabinete para autorizar la toma de deuda en las gestiones provinciales. Los más complicadas son aquellos con mayordependencia de la coparticipación y stock de deuda. Hoy, en promedio, las administraciones destinan un 53,1% de su gasto total en masa salarial. Río Negro lidera la lista, con un 64,3%, mientras que San Luis se ubica en la otra punta, con un 35,4%, aunque más de un 70% de sus ingresos son de la coparticipación. Los analistas aseguran que serán claves lasde losy estatales para bajar el déficit fiscal, en un contexto con tarifas y dólar subiendo por encima de la inflación. "Con la mitad del gasto en salarios, el manejo de la paritaria en las provincias es condición para cumplir con la responsabilidad fiscal y el gobierno busca que lossean el ancla", advirtió a Clarín Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo.La Ciudad acordó la semana pasada con los municipales una suba del 12% sin cláusula gatillo. Y la gobernadora María Eugenia Vidal ofreció un 15% con una suma única de $4.500 por presentismo. Con todo, los economistas ven díficil que se cumpla la. "No va a resultar sencillo por cuanto en las últimas semanas subió la expectativa de inflación por arriba del 19% para 2018", dijo al matutino Marcelo Capello, de la Fundación Ieral. Por fondos no percibidos y las restricciones durante el kirchnerismo, la Provincia acumula elobre ingresos (63,5%), por encima de Chubut (94,7%), Jujuy (59%) y el promedio general (39,3%). Este año Vidal, no obstante, contará con $40.000 millones adicionales. El pacto fiscal prevé que las provincias reduzcan ingresos brutos dey aumenten los patrimoniales, a cambio del reintegro de fondos al distrito bonaerense y la reforma previsional, con la que el Gobierno obtendría más de $70.000 millones. La Patagonia, por otra parte, está expuesta a los vaivenes dely el gas, y dejó de recibir fondos discrecionales tras el cambio de Gobierno. Eso dejó en "offside" a Santa Cruz aunque también en la zona norte del país. "No hay una situación delicada en el conjunto de las provincias , aunque sí problemas importantes en las patagónicas y algunas del norte", señaló Capello. Con todo, los analistas destacan que el déficit provincial es mucho. Si bien el 2017 cerró en 3,9% por debajo de la meta del 4,2%, fue casi igual al del 2015, del 4,0%. Y si se computan intereses de deuda, escaló a 6,9% del PBI, según Economía y Regiones.