El Mercosur y la UE retomaron negociaciones para el acuerdo de libre comercio

19-02-2018 Los negociadores de ambos bloques se reunieron en Asunción para lograr avances y aclarar las expectativas. Tratarán de armonizar los detalles técnicos. "Todavía falta concluir temas pendientes sensibles", reconoció el canciller paraguayo Eladio Loizaga

Los negociadores del Mercosur y de la Unión Europea retomaron este lunes en Asunción, Paraguay, las discusiones para un acuerdo comercial, tras lograr avances y aclarar las expectativas en la última ronda celebrada en Bruselas.

Los dos grupos tratarán de armonizar los detalles técnicos para cerrar los acuerdos comerciales que quedaron sin consenso en la última reunión que mantuvieron el 9 de febrero último.

Las conversaciones se extenderán hasta el 2 de marzo. A su término, podría haber un anuncio sobre el acuerdo, tras 20 años de tratativas entre los dos bloques.

"Todavía falta concluir temas pendientes sensibles", advirtió el canciller paraguayo Eladio Loizaga en declaraciones a periodistas.

Loizaga, que ocupa la presidencia pro témpore del bloque sudamericano este semestre, dijo que ya se han solucionado puntos clave, como el relacionado a la carne bovina. El rubro carne "ya está resuelto", dijo.

Al término de la anterior ronda de consultas en Bruselas, la UE se declaró dispuesta a elevar el cupo de 70.000 toneladas de carne bovina a 99.000, lo cual debe ser protocolizado.

Puntos sensibles

El inicio oficial de las negociaciones que definirán el futuro acuerdo de asociación birregional está programado para el miércoles con la presencia de la encargada europea de las conversaciones, la italiana Sandra Gallina. Y ya se avizora que puedan ser tensas.

Este lunes, en Bruselas, el comisario europeo de Agricultura, Phil Hogan, advirtió que "hay muchas áreas en las cuales no estamos avanzando como deberíamos. No estamos recibiendo el tipo de ofertas de parte de los países de Mercosur que esperaríamos, en particular en lo que tiene que ver con los productos industriales".

"Solo lograremos un acuerdo cuando nos sintamos satisfechos de haber alcanzado un buen acuerdo, un resultado equilibrado que refleje el mandato" concedido a la Comisión por parte del Consejo de Europa, sostuvo Hogan.

Los principales puntos de discusión siguen siendo los mismos que tras la conclusión de la última ronda de negociación. Estos incluyen el acceso a mercados para productos industriales y agrícolas, como automóviles, autopartes y lácteos, para la UE.

El Mercosur, de su lado, trata de convencer a la Unión Europea de que abra su mercado a exportaciones de carne de ternera, entre otras mercaderías.

"La Comisión Europea está comprometida en alcanzar un acuerdo a la vez ambicioso y equilibrado entre la Unión Europea y Mercosur", comentó en Bruselas el portavoz Daniel Rosario.

"Los negociadores intentarán superar los desacuerdos que aún persisten", añadió.

Están en discusión también otros asuntos como las reglas de origen y los periodos de transición, la protección de las indicaciones geográficas y las oportunidades en el sector marítimo.

Negociaciones muy duras

Loizaga dijo que el tema automotores tendrá una definición esta semana al igual que la oferta agrícola. "Todavía tiene que conocerse la segmentación de esa oferta", subrayó.

"Son negociaciones muy duras, muy fuertes. A veces se acuerda sobre la mesa y después aparecen nuevos elementos", advirtió el canciller paraguayo, aunque sostuvo que el espíritu de ambas partes es alcanzar ya un acuerdo político.

"Tenemos la esperanza de llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes. Están dadas la condiciones políticas", aseguró. El presidente de la federación de empresarios paraguayos, Beltrán Macchi, dijo este lunes que "es imprescindible lograr un trato especial y diferenciado a los países del Mercosur".

Ambos bloques buscan desde 1999 cerrar un Acuerdo de Asociación, que también incluye capítulos políticos y de cooperación. La llegada del proteccionista Donald Trump a la Casa Blanca supuso un impulso para los negociadores, que intentaron en vano cerrar un acuerdo político en 2017.

En 2016, las exportaciones europeas de bienes al bloque sudamericano se elevaron a unos 41.500 millones de euros, ligeramente superior a las importaciones desde los países del Mercosur (40.600 millones de euros), según cifras de la Comisión Europea.