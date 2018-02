Camioneros presiona: caudales, combustibles y residuos trabajan a reglamento

Economía

20-02-2018 El sindicato de Moyano continuará los próximos días trabajando "a reglamento" en sus ramas de caudales, combustibles y residuos, luego de que fracasara una reunión que mantuvieron con la cámara empresaria del sector para acordar el pago de un bono para los trabajadores del gremio

En medio de su enfrentamiento con el Gobierno, elque comandan Hugo y Pablo Moyano continuará los próximos días trabajandoen sus ramas de caudales, combustibles y residuos, luego de queque mantuvieron con la cámara empresaria del sector para acordar el pago de un bono para los trabajadores del gremio. La reunión fue por elpara la rama de recolección en particular, que es por unos $9.000 y aún no lo cobraron, pero la decisión de trabajar "a reglamento" suma además a caudales (transporte de billetes para la recarga de cajeros automáticos) y residuos, por lo cual se espera que haya complicaciones paraen las entidades bancarias."Hubo un sólo representante de Fadeaac (la cámara empresaria) y ninguno dede Trabajo, no trajeron ninguna propuesta así que nos retiramos", relató a NA Marcelo Aparicio, secretario gremial de Camioneros, sobre lo sucedido en la reunión realizada en la sede de la cartera laboral de Avenida Callao al 100. "La rama dereclama legítimamente el bono de fin de año. El mismo es un pago que los camioneros reciben desde hace seis años y es un derecho adquirido. El conflicto terminará cuando los empresarios paguen el bono", planteó el sindicato en un comunicado. El conflicto se da en medio de la pelea entre ely losy cuando restan sólo dos días para la marcha que encabezará Camioneros, junto a otros sectores sindicales opositores al macrismo, en el centro porteño.