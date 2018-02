Sólo cuatro provincias aún no adhirieron al Pacto Fiscal

Impuestos

20-02-2018 Tienen tiempo hasta el 31 de marzo para acompañar la iniciativa y percibir la compensación del fondo sojero

Varias provincias convocaron a extraordinarias y aceleraron la adhesión al Consenso Fiscal firmado entre la Nación y veintitrés jurisdicciones en noviembre pasado.

Mendoza, San Juan, Corrientes y Santa Fe fueron las últimas que aprobaron su acompañamiento. Oficialistas y opositores, porque la bandera que une a los gobernantes de cada distrito es la de recibir los fondos de la Nación.

Falta la adhesión de cuatro provincias: Santiago del Estero, Jujuy, Chubut y La Pampa. En la Casa Rosada no prevén demoras en las primeras dos, mientras que en las restantes el escenario es conflictivo, señala El Economista.

Hay dos fechas límite que propone el Consenso Fiscal, una que preocupa a las provincias y otra a la Nación. Los gobiernos distritales tienen tiempo hasta el 31 de marzo para adherirse y recibir la devolución retroactiva del Fondo Federal Solidario (conocido como fondo sojero), que dejaron de percibir una vez que el Congreso aprobó el pacto con modificaciones a las asignaciones de recursos.

Por otra parte, los firmantes del consenso tienen hasta el 31 de junio para modificar las escalas impositivas que se establecieron en el acuerdo. Este punto sería la primera vara para medir si realmente se está cumpliendo el Consenso Fiscal. La Nación hará un seguimiento de este aspecto y castigaría a las provincias que no cumplan con lo firmado.

“A los que debería preocupar es a los gobernadores, porque significa menos recursos para ellos, no tienen fondo sojero y no pueden cobrar la compensación”, aseguran desde el Ministerio del Interior que conduce Rogelio Frigerio, respecto a las cuatro legislaturas que no aprobaron la adhesión.

Y agregan: “No nos desvela ni hay un pedido formal para que adhieran, tienen que acompañar por una cuestión económica de sus cuentas”. Un caso testigo es Mendoza: la Cámara de Diputados provincial ratificó el acuerdo el pasado miércoles y la Oficina de Presupuesto aseguró que ingresarían, en concepto de la compensación por el fondo sojero, $240 millones.

No hay apuros en La Pampa para avanzar con el Consenso Fiscal. Ya habían anticipado que no convocarían a extraordinarias para aprobar el pacto y nada indica que eso pueda suceder de acá a fin de mes.

Mientras, el gobernador Carlos Verna sube el tono a la disputa con Mendoza por el caudal del Río Atuel, disputa que debe definir la Corte Suprema pero que en La Pampa responsabilizaron a la Nación por el respaldo que adosaron al mendocino Alfredo Cornejo. Verna reclama también las trabas que impuso la ANSES para acelerar el pago del déficit previsional.

En Chubut la situación es a la inversa. Mariano Arcioni quiere aprobar en el corto plazo la adhesión al Consenso Fiscal. Necesita de esos fondos. Pero sectores de la oposición se encargaron de que eso no suceda en ya dos ocasiones, a fines de diciembre y a principios de este año. El oficialismo trabaja para que la adhesión se haga ley en las próximas dos semanas. Negocia con Cambiemos y también con el kirchnerismo.

Jujuy, la provincia oficialista que adeuda este trámite, acompañará este jueves en su legislatura la aprobación del Consenso Fiscal.