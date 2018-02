Amazon ahora apunta al negocio de las cámaras de vigilancia hogareña

Tecnología

20-02-2018 Considera que el negocio de los dispositivos conectados en el hogar es un punto crucial para su crecimiento y está apostando fuerte por ello

pagó en torno a 90 millones de dólares para adquirir, una empresa de seguridad en el hogar. La agencia Reuters tuvo acceso en exclusiva a la información de la compra, que se llevó a cabo en secreto a finales del año 2017. El objetivo de la compañía parece claro:, algo en lo que Blink estaba especializada, y también una tecnología ya avanzada para el desarrollo de una cámara propia. Amazon considera que el negocio de loses un punto crucial para su crecimiento y está apostando fuerte por ello., el asistente virtual que vive en altavoces y otros dispositivos del hogar, es un éxito en EEUU y otros países de habla anglosajona, si bien todavía no ha sido adaptado al castellano y no se vende en la Argentina. Amazon construye unmás avanzado, en el que se contempla que los repartidores puedan abrir la casa del usuario y dejar dentro de ella los envíos. Para ello, la adquisición de Blink parece también un paso estratégico para una operación más segura. Si los compradores tuvieran una cámara de seguridad de Amazon que habilitara esta, quizá no hubiera tanta reticencia a dejar que un desconocido abriera sus casas. Blink, como fabricante de cámaras, tuvo cierto éxito por su bajo consumo. Son capaces de aguantar alrededor de dos años con un