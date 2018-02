Facebook recurrirá al correo tradicional para evitar nuevos problemas electorales

Tecnología

20-02-2018 El envío por vía postal es considerado por la empresa como el método más efectivo para evitar que rusos compren anuncios haciéndose pasar por otra persona

enviará códigos por correo postal para verificar la identidad y localización de aquellos usuarios de losque deseen contratar publicidad electoral a través de su plataforma. La red social aplicará esta medida a aquellos anuncios que busquen promocionar candidaturas específicas. En un giro inesperado, una de las principales empresas tecnológicas del mundo se rinde anteque existe, el envío de correspondencia, para asegurarse de que no hay un agente extranjero intentando perjudicar los procesos electorales de un país. La directora global de Política de Facebook , anunció que la compañía comenzará a utilizar cartas postales para verificar las identidades y localizaciones de usuarios de Estados Unidos que deseen contratar publicidad de naturaleza electoral. Estos envíos contendrán un código que será necesario aportar para aquellosa un cargo federal. Harbath, que ha realizado estas declaraciones este sábado, en el marco de una conferencia de laestadounidenses, aclaró que esta verificación no será necesaria para contratar publicidad política basada en temas concretos, según informó la agencia Reuters.No obstante, la directiva matizó que la medida "no lo resolverá todo", en declaraciones al medio. Con esta verificación, Facebook pretende hacer frente a las críticas recibidas a su gestión durante la campaña de las elecciones presidenciales de 2016 en el país, en las que entidades vinculadas alutilizaron la red social para difundir contenido propagandístico para acentuar la división de opiniones políticas, según concluyó la inteligencia norteamericana tras una investigación. El anuncio de Katie Harbath se registró un día después de que el fiscal especialrevelase una acusación contra 13 rusos y tres compañías del país por una supuesta conspiración para interferir en los comicios presidenciales estadounidenses a través de las redes sociales , promocionando al candidato republicano,, y perjudicar a su rival, la demócrata. La legislación norteamericana prohíbe que ciudadanos extranjeros donen dinero o realicen cualquier tipo de gasto económico para realizar acciones vinculadas con. El envío de códigos por vía postal fue considerado por la directora global de Política de Facebook como elpara evitar que rusos u otros actores compren anuncios haciéndose pasar por otra persona. Harbath no ha precisado la fecha exacta en que comenzarán estos envíos postales, pero prevé que estén en marcha antes de las elecciones al Congreso, que se celebrarán en noviembre.